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Лавров прокомментировал "ядерную" тему, заявив что американцы "мурыжат"

Ответственность за возможную гонку вооружений глава российского МИДа возложил на США

сегодня, 22:56
Автор:
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Константин Куликов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия РФ по дератификации договора о ядерных испытаниях. Причиной этого, говорит Лавров, стали действия американцев. Они, по словам министра, "мурыжат". Об этом сообщают "Комментарии".

Лавров прокомментировал "ядерную" тему, заявив что американцы "мурыжат"

Лавров

"Мы не планируем менять свое отношение к тем действиям, которые предусмотрены указанным договором и отзываем ратификацию исключительно потому, что США уже долгие годы мурыжат свою ратификацию и не собираются это делать. Мы хотели просто отзеркалить эту ситуацию, что мы и сделали", — заявил министр иностранных дел Российской Федерации.


На уточняющий вопрос журналистки, можно ли рассматривать этот шаг РФ, как попытку "отрезвить американцев", Лавров заявил:

-Я не знаю, как выглядит трезвый американец в политическом плане.

Напомним, что с начала вторжения в Украину Россия пошла по пути ядерной эскалации. Путин предупредил третьи страны, чтобы они не вмешивались в конфликт в Украине, иначе их может ожидать вызов, с которым они еще не встречались в своей истории. Это заявление было расценено, как угроза применения ядерного оружия. Вслед за ним неоднократно угрозы применения ядерного оружия озвучивал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. За словами последовали и дела — на территорию Белоруси Россия перебазировала тактическое ядерное оружие.

Дератификацию договора о ядерных испытаниях эксперты оценивают, как очередной шаг по пути ядерной эскалации, которая может привести к применению ядерного оружия.

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