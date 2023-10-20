Лавров прокомментировал "ядерную" тему, заявив что американцы "мурыжат"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия РФ по дератификации договора о ядерных испытаниях. Причиной этого, говорит Лавров, стали действия американцев. Они, по словам министра, "мурыжат". Об этом сообщают "Комментарии".

Лавров

"Мы не планируем менять свое отношение к тем действиям, которые предусмотрены указанным договором и отзываем ратификацию исключительно потому, что США уже долгие годы мурыжат свою ратификацию и не собираются это делать. Мы хотели просто отзеркалить эту ситуацию, что мы и сделали", — заявил министр иностранных дел Российской Федерации.

На уточняющий вопрос журналистки, можно ли рассматривать этот шаг РФ, как попытку "отрезвить американцев", Лавров заявил:

-Я не знаю, как выглядит трезвый американец в политическом плане.

Напомним, что с начала вторжения в Украину Россия пошла по пути ядерной эскалации. Путин предупредил третьи страны, чтобы они не вмешивались в конфликт в Украине, иначе их может ожидать вызов, с которым они еще не встречались в своей истории. Это заявление было расценено, как угроза применения ядерного оружия. Вслед за ним неоднократно угрозы применения ядерного оружия озвучивал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. За словами последовали и дела — на территорию Белоруси Россия перебазировала тактическое ядерное оружие.

Дератификацию договора о ядерных испытаниях эксперты оценивают, как очередной шаг по пути ядерной эскалации, которая может привести к применению ядерного оружия.

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