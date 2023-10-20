Израиль ответил Грете Тунберг

Израиль упрекнул Грету Тунберг после того, как она опубликовала свой пост в Инстаграмм "в поддержку в Газы". При этом ни словом не упомянув о злодеяниях ХАМАС. Об этом, как сообщают "Комментарии", пишет Politico.

Грета и ее единомышленники

"тот, кто в будущем будет каким-либо образом идентифицировать себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником террора, — заявил спикер ЦАХАЛ. - Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой и при этом ни слова не говорит о массовых убийствах израильтян, показывает, что она на самом деле не поддерживает палестинцев, а замалчивает террор ХАМАС и "Исламского джихада", как будто его не существует".

Напомним, что в социальных сетях Тунберг опубликовала свое фото, где она держит плакат с нарисованным флагом Палестины и надписью "Поддерживаем Газу". Ее соратники держали плакаты с прохамасовскими лозунгами "Свободу Палестине" и "Это еврейка поддерживает Палестину".

"Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", – написала активистка у себя в Instagram.

Напомним, что в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября было жестоко убито и замучено 1200-1300 израильтян, преимущественно гражданских женщин, детей, стариков. Сотни евреев были похищены и вывезены в сектор Газа. В результате ответных действий Израиля, в ходе военной операции "Железные мечи", было убито от двух до трех тысяч палестинцев.

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