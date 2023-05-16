Латвия отказалась признавать Калининград

Латвия на официальном уровне отказалась использовать русское название советского, а теперь российского города и региона — Калининграда. Об этом сообщают "Комментарии".

Калининград до 1946 года был Кенигсбергом

Экспертная языковая комиссия страны рекомендовала использовать историческое латвийское название Калининграда – Караляучи или немецкую версию – Кенигсберг.

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"Итак, Караляучи", — написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя рекомендации комиссии.

Напомним, что город и земли вокруг него входили в исторический регион Восточная Пруссия, издревле заселенный балтами и славянами. В ходе его германизации большая часть его населения перешла на немецкий язык, а город получил название Кенигсберг, которое носил вплоть до 1946 года. После захвата этой территории Красной армией, по итогам Второй мировой войны, часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, часть — Советского Союза. Немецкое население было выселено, а город получил новое советское название — Калининград.

Ранее в Польше приняли решение об именовании его историческим польским названием Крулевец. Для административной единицы, в которой расположен город, рекомендуют польское название Крулевецкая область, а не Калининградская.

"Факт присвоения большому городу вблизи польских границ имени Калинина, преступника, соответственного, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), носит в Польше эмоциональный, негативный характер", — говорится в заявлении польской комиссии.

В России польское переименование Калининграда расценили, как подготовку к переделу территории РФ.

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