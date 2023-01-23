63% украинцев считают экономическую поддержку международного сообщества недостаточной - исследование

Такие данные приводит компания Active Group, пишут Комментарии. Как отмечается в сообщении, 62,8% считают, что поддержка есть, но ее недостаточно, 2% — что ее практически нет, 1% — что ее нет совсем. Также компания опросила украинцев, интересовались ли они Всемирным экономическим форумом в Давосе. Положительно ответили 24,6% опрошенных, отрицательно – 33,9%, а 41,5% респондентов "что-то слышали". Большинство — 54% — считают, что мероприятие было скорее успешным для Украины, чем нет, 18,8% — что однозначно успешным.





Исследование проводилось 21 января 2023 методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).





Как известно, ВЭФ в Давосе объявил войну в Украине одним из ключевых мировых вызовов, которые необходимо преодолеть вместе, чтобы не допустить эскалации и углубления ее последствий для всего мира. Украинская делегация в этом году была одной из самых больших на форуме.





Представители Украины на полях мероприятия призвали бизнесменов всего мира внести вклад в United24.





Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, поблагодарил за пожертвования, но подчеркнул, что нужно больше денег и оружия, которое нужно для преимущества над врагом на поле боя. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал помочь Украине с созданием специального трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления.





В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Украина и ее сопротивление в войне с РФ повлияли на Европу, которая смогла объединиться для противодействия российской угрозе. Также она подтвердила предоставление Украине 3 млрд евро от Еврокомиссии, являющейся частью пакета помощи Киеву на 18 млрд евро, которые будут частями поступать в течение 2023 года. Кроме того, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал вторжение России в Украину одним из вызовов всему миру.

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