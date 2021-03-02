125 млн долларов американской военной помощи Украине: эксперты о подводных камнях

Соединенные Штаты выделят Украине $125 млн военной помощи. Об этом 1 марта на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Пакет включает обучение, а также предоставление украинским военным оборудования и консультативных услуг, уточнили в релизе на сайте минобороны.

Военная помощь США Украине (фото из открытых источников)

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что предоставление военной помощи со стороны США Украине – своего рода кнут и пряник.

"Пряник, поскольку в ней, судя по публичному пресс-релизу Пентагона, есть не только деньги на консультации и обучение (что, по сути – выделение денег самим себе), а и конкретные средства для ВСУ: еще 2 корвета, контр-артиллерийске радары, тактическое оборудование, оплата постоянной поддержки спутниковых снимков и их анализа. Эту помощь можно также рассматривать как аванс для украинской власти осуществить обещанные реформы в оборонной сфере", — отмечает Игорь Соловей.

А вот уже вторая часть помощи на 2021 год в размере 150 млн может быть кнутом, подчеркивает эксперт.

Игорь Соловей поясняет: "Она придет тогда, когда США увидят выполненные обещания украинских генералов и политиков провести соответствующие реформы. А также обеспечить эффективный контроль и использование передаваемого США Украине оборудования. Но самое главное, что эта помощь – важный сигнал того, что США являются постоянным и надежным союзником Украины. Даже – после смены власти в Америке".

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает важнейшее значение такого рода помощи как подтверждения политики, которую США последовательно придерживается с 2014 года.

"С того времени Штаты выделили около 2 млрд долларов прямой и непрямой помощи вооруженным силам Украины. Всё это (вооружение, консультативные услуги, связанные с обучением наши военнослужащих и так далее) направлено на поддержку нашей территориальной целостности с перспективой возврата временно оккупированных территорий. Также речь идет об улучшении оперативной совместимости ВСУ с армиями стран НАТО", — говорит Игорь Рейтерович.

По его словам, весь озвученный пакет помощи, включающий два военных патрульных катера Mark VI, оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и процедур боевой эвакуации, ряд других позиций, важен для Украины. Особенно, учитывая не прекращающиеся боевые действия на Донбассе.

"Подводные камни такой помощи – это наша вечная проблема, связанная с коррупцией, — считает Игорь Рейтерович. – Она может всплыть в контексте распределение средств или оборудования, которое будет передано. Правда, с 2104 года, насколько мне известно, не было скандалов, которые были бы связаны с "дерибаном" на военной помощи. Надеюсь, не будет их и впредь".

Напомним, украинское правительство добилось необходимого прогресса в ключевых реформах, чем заслужило дополнительную военную помощь, размер которой составит 125 млн долларов. С таким мнением выступил представитель Министерства обороны США.

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