125 млн долларов американской военной помощи Украине: эксперты о подводных камнях

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Ольга Чародий
Соединенные Штаты выделят Украине $125 млн военной помощи. Об этом 1 марта на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Пакет включает обучение, а также предоставление украинским военным оборудования и консультативных услуг, уточнили в релизе на сайте минобороны.
Военная помощь США Украине (фото из открытых источников)
Руководитель "Агентства международных исследований"
Игорь Соловей считает, что предоставление военной помощи со стороны США Украине
– своего рода кнут и пряник.
А вот уже вторая часть помощи на 2021 год в размере 150 млн
может быть кнутом, подчеркивает эксперт.
Игорь Соловей поясняет: "Она придет тогда, когда США увидят
выполненные обещания украинских генералов и политиков провести соответствующие
реформы. А также обеспечить эффективный контроль и использование передаваемого
США Украине оборудования. Но самое главное, что эта помощь – важный сигнал
того, что США являются постоянным и надежным союзником Украины. Даже – после
смены власти в Америке".
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре
общественного развития Игорь Рейтерович отмечает важнейшее значение такого рода
помощи как подтверждения политики, которую США последовательно придерживается с
2014 года.
По его словам, весь озвученный пакет помощи, включающий два
военных патрульных катера Mark VI, оборудование для оказания медицинской помощи
военнослужащим и процедур боевой эвакуации, ряд других позиций, важен для
Украины. Особенно, учитывая не прекращающиеся боевые действия на Донбассе.
"Подводные камни такой помощи – это наша вечная проблема,
связанная с коррупцией, — считает Игорь Рейтерович. – Она может всплыть в
контексте распределение средств или оборудования, которое будет передано.
Правда, с 2104 года, насколько мне известно, не было скандалов, которые были бы
связаны с "дерибаном" на военной помощи. Надеюсь, не будет их и впредь".
Напомним, украинское правительство добилось необходимого прогресса в ключевых реформах, чем заслужило дополнительную военную помощь, размер которой составит 125 млн долларов. С таким мнением выступил представитель Министерства обороны США.
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