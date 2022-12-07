60 долларов за баррель: повлияет ли ограничение цены на нефть на способность России продолжать войну

Потолок цен распространяется на сырую нефть и нефтепродукты, добытые из полезных ископаемых битуминозных, которые имеют российское происхождение или экспортируются из РФ. Согласно замыслу, такое решение с одной стороны должно уменьшить доходы страны-агрессора от торговли "черным золотом", а с другой — помочь смягчить негативные последствия при поставке углеводородов в третьи страны.

Цена 60 долларов "некомфортна" для рф, - эксперт





Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении назвал такое решение не серьезным. Оно, по его словам, позволит России продолжать войну и спонсировать другие террористические режимы и организации. Мы спросили экспертов, действительно ли такая цена не способна связать руки агрессору.





"Эта цена близка к той, по которой сами россияне продают нефть со скидками. Она для бюджета России некомфортна, — говорит специалист по вопросам энергетики Сергей Дяченко. — Конечно, в России шиковали, когда в начале войны цена подпрыгнула до 120 долларов на нефть, они хорошо зарабатывали, а 60 долларов – это уже некомфортно”.





Главное, говорит специалист, что наконец удалось достичь консенсуса относительно предельной цены на нефть и открыть возможности для дальнейших переговоров.





"Это своего рода давление. Эксперты говорят, что в этом подходе главное не столько снижение цены продажи, сколько ограничения по транспортировке. Главный удар именно с этой стороны. По прогнозам, в результате этих санкций россия потеряет на экспорте 100 млн тонн", — убежден Дяченко .





Противоположного мнения эксперт Юрий Корольчук. Он считает, что потолок цены на нефть из России в 60 долларов за баррель – не будет иметь особого значения.





“Россияне зарабатывали 145 млрд долларов максимум в год. Теперь возьмем 60 долларов. Соответственно получим 110 млрд долларов дохода. То есть всего-то 30 млрд долларов [эффект]. Хотя я предполагаю, что он может быть и меньше. Это не ущерб для России”, – говорит Корольчук.





По его словам, большего эффекта удалось бы добиться, если бы не покупали российское "черное золото" такие страны как Индия, Китай, Саудовская Аравия. Ведь благодаря этим рынкам РФ в последнее время не уменьшила, а наоборот увеличила на 2% добычу нефти.

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