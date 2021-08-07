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Главная Новости Политика внешняя политика Кулебе в Вашингтоне пришлось оправдываться: разворота в сторону Китая нет
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Кулебе в Вашингтоне пришлось оправдываться: разворота в сторону Китая нет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг тезис о сближении Киева и Пекина

сегодня, 11:37
Автор:

Кравцев Сергей

Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулибе в Вашингтоне пришлось оправдываться о том, что Украина не собирается менять вектор внешней политики и продолжит свой курс на сближение с Западом, потому что является "частью западного мира", а сотрудничество с Пекином глава МИД Украины назвал естественным процессом сотрудничество в сфере торговли и в сфере борьбы с коронавирусом. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил в интервью "Голосу Америки".

Кулебе в Вашингтоне пришлось оправдываться: разворота в сторону Китая нет

Дмитрий Кулеба - фото УНИАН

Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыли в Вашингтон для подготовки официального визита главы государства Владимира Зеленского в Белый Дом, который должен состояться 30 августа. Отвечая на вопрос журналиста "Голоса Америки" Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не начала долгий путь сближения с КНР, как говорят некоторые политики и журналисты. По словам дипломата, если кто-то видит такое сближение Киева и Пекина, то он лично видит вполне рабочий диалог в экономике и в сфере борьбы с пандемией. Что же касается вопроса безопасности, как и вопросов стратегических отраслей экономики, то Украина, в первую очередь, работает со своими западными союзниками со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Дмитрий Кулеба ещё раз сделал акцент на том, что Украина есть "частью западного мира", а торговля с Китаем – это реальность нашего времени, которую нужно принимать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в США для подготовки визита Владимира Зеленского.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/kuleba-china/5993293.html
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