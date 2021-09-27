Кулеба жёстко ответил Кремлю по поводу "красных линий" России

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Александра Якубовская
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин затронул тему потенциального расширения НАТО на территории Украины. Также, он сообщил, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы пересечение "красных линий". Об этом сообщает УНН.
Дмитрий Кулеба - фото с официальной страницы в фейсбук Дмитрия Кулебы
На данное заявление
жестко отреагировал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.
Заявив, что Украина со своей стороны границы с РФ сама разберется, что делать в
интересах украинского народа и безопасности страны и Европы.
Отметим, что сегодня
Лукашенко заявил, что договорился с президентом России применять к Украине, ряд
определённых мер в ответ на якобы разворачиваемых там американских военных баз
США.
Украина на это ответила, что самопровозглашенный президент усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики и разглагольствует о призрачных американских базах и лагерей боевиков в нашей стране, параллельно превращая Беларусь в сплошную военную базу России.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что россиянка получила тюремный срок в Беларуси за твит о Лукашенко. А также, что Россия наказывает крымчан, которые не хотят менять гражданство
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