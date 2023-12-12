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Кулеба заявил о сигнале из Венгрии: свидетельствует о "окно возможностей"

Украина получила сигнал из Венгрии по поводу переговоров о вступлении в Европейский Союз.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила первый непубличный сигнал из Венгрии по поводу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. По словам Кулебы, ни одна страна ЕС не выступает против вступления Украины в союз.

Кулеба заявил о сигнале из Венгрии: свидетельствует о "окно возможностей"

Кулеба рассказал о сигнале из Венгрии о переговорах о вступлении Украины в ЕС. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Дмитрий Кулеба рассказал новости о переговорах с Венгрией. Несмотря на то, что в ЕС нет стран против вступления Украины, однако Венгрия заявляет о более медленном процессе для Украины для изучения последствий присоединения новой страны.


"Однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС полностью снята. Он (Сийярто) подтвердил, что вопрос совсем не в этом", — рассказал Кулеба о разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Дмитрий Кулеба объяснил, что не может поделиться всей информацией, но рассказал о первых сигналах из Венгрии.

"Сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий о "окне возможностей". Вот так я вам скажу", — сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД одной из стран ЕС Юрай Бланар заявил об изменении позиции по вступлению Украины. Теперь там выступают за открытие переговоров, после того как оценили реформаторские усилия Украины. Всего несколько дней назад Юрай Бланар говорил, что не может "представить при нынешних обстоятельствах" Украину среди членов ЕС.

Также "Комментарии" писали о депутате Бундестага Германии, который считает необходимым начать снова сотрудничать с Путиным и его союзниками, чтобы получить "дешевый" российский газ.



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