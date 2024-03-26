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Кулеба заявил о "недовольной" реакции Берлина: что раздражает Шольца и компанию

Германия раздраженно реагирует на просьбы Украины предоставить ракеты Taurus

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что систематически получает от Германии "недовольные комментарии" после призывов Киева предоставить дальнобойные ракеты Taurus. Как передает портал "Комментарии", об этом министр рассказал в интервью "Politico".

Кулеба заявил о "недовольной" реакции Берлина: что раздражает Шольца и компанию

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр попросили уточнить, являются ли эти ракеты "приоритетом в списке желаний Киева". На это Дмитрий Кулеба ответил, что устал уже отвечать на этот вопрос.

"Вы можете цитировать меня, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженную обратную связь из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход", — отметил министр иностранных дел Украины.

Отметим, в этом же интервью Дмитрий Кулеба заявил, что правдой есть то, что Киев не направлял официального запроса к союзникам о развертывании войск НАТО на территории Украины, но также правдой есть то, что это может произойти. Западу нужно смириться с тем, что "этот день может наступить".                                       

Глава МИД отметил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который в последнее время стал более решительным – по крайней мере, в своих публичных комментариях, — настаивая на том, что Европа не исключает отправки наземных войск в Украину, если это необходимо для предотвращения победы России.                                                                                                     

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Источник: https://www.politico.eu/article/give-us-the-damn-patriots-ukraine-needs-air-defenses-now-minister-says/
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