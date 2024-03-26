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Киев уже не отрицает, что войска НАТО могут появиться в Украине: Кулеба сделал заявление

Дмитрий Кулеба допустил отправку войск НАТО в Украину

сегодня, 09:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Правдой есть то, что Киев не направлял официального запроса к союзникам о развертывании войск на территории Украины, но также правдой есть то, что это может произойти. Западу нужно смириться с тем, что "этот день может наступить". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Politico".

Киев уже не отрицает, что войска НАТО могут появиться в Украине: Кулеба сделал заявление

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который в последнее время стал более решительным – по крайней мере, в своих публичных комментариях, — настаивая на том, что Европа не исключает отправки наземных войск в Украину, если это необходимо для предотвращения победы России.

"Мы рады видеть, что президент Макрон развивается в этом направлении", — заявил Кулеба.

Топ-дипломат подчеркнул, что хотя Украина никогда не просила о том, чтобы "европейские боевые войска были на земле", лидерам ЕС нужно свыкнуться с мыслью, что "этот день может наступить".

"Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к идее войны. Но это беспечность, которую европейцы просто не могут себе позволить — ни для себя, ни для своих детей. Украина может победить. Но если Украина проиграет, Путин не остановится", — подчеркнул украинский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — резонансное заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что, возможно, придется отправить в Украину западные войска для сдерживания российской агрессии, продолжает оставаться одной из топ-тем конца февраля. И хоть лидеры остальных европейских держав, а также руководство НАТО, сейчас массово опровергают такую вероятность, равно как США, сам факт дискуссии на эту тему уже радует. О чем говорит ход Макрона? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.politico.eu/article/give-us-the-damn-patriots-ukraine-needs-air-defenses-now-minister-says/
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