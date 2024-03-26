Киев уже не отрицает, что войска НАТО могут появиться в Украине: Кулеба сделал заявление

Правдой есть то, что Киев не направлял официального запроса к союзникам о развертывании войск на территории Украины, но также правдой есть то, что это может произойти. Западу нужно смириться с тем, что "этот день может наступить". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Politico".

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который в последнее время стал более решительным – по крайней мере, в своих публичных комментариях, — настаивая на том, что Европа не исключает отправки наземных войск в Украину, если это необходимо для предотвращения победы России.

"Мы рады видеть, что президент Макрон развивается в этом направлении", — заявил Кулеба.

Топ-дипломат подчеркнул, что хотя Украина никогда не просила о том, чтобы "европейские боевые войска были на земле", лидерам ЕС нужно свыкнуться с мыслью, что "этот день может наступить".

"Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к идее войны. Но это беспечность, которую европейцы просто не могут себе позволить — ни для себя, ни для своих детей. Украина может победить. Но если Украина проиграет, Путин не остановится", — подчеркнул украинский министр.

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