Кулеба встретился со спецпредставителем Китая: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем Китая по европейским делам У Хунбо. Встреча прошла на саммите в Хорватии. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины сообщил у себя в Twitter (X).
Дмитрий Кулеба и У Хунбо. Фото: X Дмитрия Кулебы
Они, по словам Дмитрия Кулебы, обменялись мнениями о дальнейших усилиях по восстановлению справедливого и продолжительного мира в Украине, основанного на уважении Устава ООН и международного права.
Отметим, на панельных дискуссиях в рамках Дубровницкого форума в Хорватии министр иностранных дел высказал мнение, что победой Украины будет создание реальности, в которой новое нападение России будет невозможным.
Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите мира в Швейцарии так и не было представителя Китая. Однако причина отсутствия на конференции китайской делегации не в пророссийскости Пекина, уверен политический эксперт Евгений Магда.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!