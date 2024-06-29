Кулеба встретился со спецпредставителем Китая: подробности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со специальным представителем Китая по европейским делам У Хунбо. Встреча прошла на саммите в Хорватии. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины сообщил у себя в Twitter (X).

Дмитрий Кулеба и У Хунбо. Фото: X Дмитрия Кулебы

"Провел встречу со специальным представителем правительства Китая по европейским делам У Хунбо на полях Дубровницкого форума в Хорватии. Я проинформировал спецпредставителя о состоявшемся в Швейцарии первом саммите мира", — рассказал украинский министр.

Они, по словам Дмитрия Кулебы, обменялись мнениями о дальнейших усилиях по восстановлению справедливого и продолжительного мира в Украине, основанного на уважении Устава ООН и международного права.

"Украина и Китай будут продолжать диалог по миру и развитию. Я отметил важность стратегически рассматривать наши отношения в двустороннем контексте, а также сквозь призму будущего членства Украины в Европейском союзе", — отметил Дмитрий Кулеба.

Отметим, на панельных дискуссиях в рамках Дубровницкого форума в Хорватии министр иностранных дел высказал мнение, что победой Украины будет создание реальности, в которой новое нападение России будет невозможным.

"Как мы знаем по собственной недавней истории, а также по истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель – не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной". Это и будет победой", – подчеркнул Кулеба.

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