Кулеба усомнился в намерениях России отвести войска от границ

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Людмила Слободенюк
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в намерениях России отступить от украинских границ. В своем недавнем твите он заявил, что пока заявления Кремля не подкреплены реальными действиями. Об этом министр написал в Twitter, передает портал "Комментарии".
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что якобы российская армия возвращается в места своей постоянной дислокации. Такое заявление сделал сегодня, 15 февраля, представитель министерства обороны РФ. В украинском МИД советуют преждевременно не верить словам россиян.
Напомним, также в МИДе прокомментировали постановление Госдумы РФ об обращении к Путину о признании так называемых "Л/ДНР". В министерстве заявили, что такие шаги будут иметь "разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности".
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