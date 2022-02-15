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Кулеба усомнился в намерениях России отвести войска от границ

Министр иностранных дел пока не увидел оснований для того, чтобы заявлять о снижении напряжения на украинских границах

сегодня, 15:53
Автор:

Людмила Слободенюк
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в намерениях России отступить от украинских границ. В своем недавнем твите он заявил, что пока заявления Кремля не подкреплены реальными действиями. Об этом министр написал в Twitter, передает портал "Комментарии".

Кулеба усомнился в намерениях России отвести войска от границ

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что якобы российская армия возвращается в места своей постоянной дислокации. Такое заявление сделал сегодня, 15 февраля, представитель министерства обороны РФ. В украинском МИД советуют преждевременно не верить словам россиян.

"О заявлениях России по отводу части войск от украинской границы. У нас в Украине есть правило: мы не верим тому, что слышим, мы верим тому, что видим. Если по этим заявлениям пойдет реальный выход, мы поверим в начало настоящей деэскалации", – заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, также в МИДе прокомментировали постановление Госдумы РФ об обращении к Путину о признании так называемых "Л/ДНР". В министерстве заявили, что такие шаги будут иметь "разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности".

"России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе. Россия имеет выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога , или почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", — заявили в украинском МИДе.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1493570394292379649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AMFA_Ukraine%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvc
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