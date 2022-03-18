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Кулеба спрогнозировал два варианта окончания войны

Кулеба назвал два финала войны в Украине

сегодня, 13:02
Автор:

Карина Ожерельева
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал два возможных сценария окончания войны. По мнению Кулебы, мирное соглашение между Украиной и Россией является более реалистичным вариантом. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Кулеба в интервью "УП".

Кулеба спрогнозировал два варианта окончания войны

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал — это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Второй финал – это соглашение. Соглашение – это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений", — заявил министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что первый вариант окончания войны не стоит исключать, ведь мирное соглашение в любом случае должно быть выгодным для Украины.

"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки реалистичен", — добавил Кулеба в интервью.

Как сообщали ранее, над территорией Винницкой области сбили три крылатые ракеты российских оккупантов. Войскам ПВО удалось сбить вражеские ракеты. В результате обстрелов пострадавших нет.

Также "Комментарии" писали, что во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить. Как они выглядят – смотрите в материале.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2022/03/18/7332427/
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