Кулеба спрогнозировал два варианта окончания войны

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Карина Ожерельева
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал два возможных сценария окончания войны. По мнению Кулебы, мирное соглашение между Украиной и Россией является более реалистичным вариантом. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Кулеба в интервью "УП".
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
Кулеба подчеркнул, что первый вариант окончания войны не стоит исключать, ведь мирное соглашение в любом случае должно быть выгодным для Украины.
Как сообщали ранее, над территорией Винницкой области сбили три крылатые ракеты российских оккупантов. Войскам ПВО удалось сбить вражеские ракеты. В результате обстрелов пострадавших нет.
Также "Комментарии" писали, что во время ночных налетов на территорию Сумщины авиация РФ разбрасывала "опасные лепестки" — противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Как сообщает Сумской городской совет, противопехотные мины очень опасны, ведь их можно не заметить или не распознать и явно наступить. Как они выглядят – смотрите в материале.
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