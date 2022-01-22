logo

BTC/USD

35026.94

ETH/USD

2401.51

LTC/USD

106.34

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба резко высказался о заявлениях министра обороны Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба резко высказался о заявлениях министра обороны Германии

Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ правительства Германии поставлять оружие Украине

сегодня, 17:59
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. Свою позицию он выразил в социальной сети Twitter.

Кулеба резко высказался о заявлениях министра обороны Германии

Министр Дмитрий Кулеба, фото Facebook

В своем сообщении он отметил, что последние заявления представителей правительства Германии "не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности". Речь идет об отказе поставлять для украинцев вооружение и не предоставлении разрешений на это другим странам, а также о заявлениях, что возвращение Крыма не имеет перспектив. Кроме того, украинская сторона выразила разочарование колебаниями Германии по поводу необходимости отключения России от международной системы SWIFT.

Глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что сейчас страны Запада должны проявить единство в вопросах безопасности и осуждения возможной агрессии со стороны России, а также прилагать усилия для сдерживания Кремля.

"Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", — отметил Кулеба.

В заключение министр отметил, что Украина выражает благодарность своему партнеру Германии за ту поддержку и дипломатическую помощь, которая была оказана на протяжении последних восьми лет. Однако заявления немецких чиновников "разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой".

Как сообщал портал "Комментарии", Берлин пока исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, опубликованном в субботу. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что политика Берлина не поставлять летальное оружие в зоны конфликта не изменилась.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1484859964615184389
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!