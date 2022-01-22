Кулеба резко высказался о заявлениях министра обороны Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. Свою позицию он выразил в социальной сети Twitter.

Министр Дмитрий Кулеба, фото Facebook

В своем сообщении он отметил, что последние заявления представителей правительства Германии "не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности". Речь идет об отказе поставлять для украинцев вооружение и не предоставлении разрешений на это другим странам, а также о заявлениях, что возвращение Крыма не имеет перспектив. Кроме того, украинская сторона выразила разочарование колебаниями Германии по поводу необходимости отключения России от международной системы SWIFT.

Глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что сейчас страны Запада должны проявить единство в вопросах безопасности и осуждения возможной агрессии со стороны России, а также прилагать усилия для сдерживания Кремля.



"Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", — отметил Кулеба.

В заключение министр отметил, что Украина выражает благодарность своему партнеру Германии за ту поддержку и дипломатическую помощь, которая была оказана на протяжении последних восьми лет. Однако заявления немецких чиновников "разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой".

Как сообщал портал "Комментарии", Берлин пока исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, опубликованном в субботу. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что политика Берлина не поставлять летальное оружие в зоны конфликта не изменилась.

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