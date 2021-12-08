Кулеба: разговор Путина с Байденом "сдержит эскалацию"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству Reuters в среду, 8 декабря, что переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным позволили начать сдерживание и деэскалацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

Сначала украинский чиновник отреагировал на видеозвонок во вторник, 7 декабря, между Байденом и Путиным, приветствовав попытки США посадить Россию за стол переговоров. Но министр добавил, что приоритетом является разработка пакета сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию Москвы.

"Сам контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим важное дипломатическое вовлечение США в усилия вернуть Россию за стол переговоров ", — сказал Кулеба в письменном заявлении о звонке во вторник, 7 декабря.

Байден предупредил Путина во вторник, 7 декабря, что Запад введет "сильные экономические и другие меры" в отношении России, если Россия начнет новое наступление против Украины, тогда как Путин потребовал гарантий, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент России Владимир Путин выразил своему американскому коллеге Джо Байдену мнение , что это НАТО делает "опасные попытки", когда пытается взять украинские территории под контроль. Официальный ресурс президента России сообщает, что главной темой разговора двух лидеров стала тема внутриукраинского кризиса, а также отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей, которые Москва называет основой наступления мира в Украине. При этом отмечается, что Путин назвал Байдену конкретные примеры, как Киев пытается избежать выполнения Минских соглашений и пытается их демонтировать.

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