Кулеба рассказал, ждать ли Украине от НАТО поставок оружия

Североатлантический альянс как военно-политический блок на сегодняшний день не имеет планов поставлять вооружение Украине для защиты от российского агрессора. Как передает издание "Комментарии", такую информацию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после участия в министерском заседании НАТО в Брюсселе.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, что у него есть осторожный оптимизм относительно того, что ряд стран НАТО согласились поставлять Украине определенное вооружение, но в то же время есть глубокое огорчение относительно того, что сам блок не будет в обозримом будущем поставлять Украине вооружение в войне против России.

Украинский дипломат добавил, что эта ситуация может поменяться, но на данном этапе она такая, какая есть. Министр объяснил, что НАТО, как институт, не высказывается против того, что отдельные страны Альянса предоставляли и продолжат предоставлять военную помощь Украине.

По словам дипломата, сегодня НАТО – это платформа для обсуждения разного рода вещей. Так Альянс работает сейчас и на это повлиять очень сложно.

Напомним, сегодня с утра Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО обеспечить Украину вооруженной поддержкой. Министр сделал акцент на том, что Украина очень сильно нуждается в танках и скоростных реактивных самолётах.

Читайте также на портале "Комментарии" – генсек НАТО Столтенберг подтвердил информацию о том, что на заседании будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в войне против России. Тогда также говорилось, что будет обсуждаться запрос Киева о предоставлении тяжелого вооружения.





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