Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Байдена

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Татьяна Каптур
Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа посетит США. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины - фото из открытых источников
В частности, Зеленский планирует визит в Калифорнию и Вашингтон.
Также, он добавил, что лидеры стран затронут три блока вопросов. В основном это темы политической, экономической деятельностей и вопросы безопасности.
Кулеба объясняет, что ко встрече готовят представить проекты с точными цифрами и сроками выполнения. Как он утверждает, Украине нужно финансирование от американской стороны для поднятия экономики.
Дмитрий Кулеба добавляет, что президент Украины посетит Калифорнию и Вашингтон для того, чтобы расширить возможности для взаимоотношений Украины и США и привлечь больше американских инвесторов в экономику Украины.
Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что встречу Зеленского и Байдена перенесут.
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