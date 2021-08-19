Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа посетит США. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины - фото из открытых источников

В частности, Зеленский планирует визит в Калифорнию и Вашингтон.

"Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского запланирована на 31 августа 2021 года. Формат встречи будет расширенный, а также предусматривается и формат один на один. Если ранее такого пункта не было в планах, то сейчас он уже есть." — подчеркивает Кулеба.

Также, он добавил, что лидеры стран затронут три блока вопросов. В основном это темы политической, экономической деятельностей и вопросы безопасности.

"С 2008 года у нас с США стратегическое партнёрство. За всё это время многое изменилось и наши отношения нужно выносить на новый уровень. Это одна из главных задач" — говорит политик.

Кулеба объясняет, что ко встрече готовят представить проекты с точными цифрами и сроками выполнения. Как он утверждает, Украине нужно финансирование от американской стороны для поднятия экономики.

"Конечно же, на встрече будут обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма. Будут представлены конкретные идеи для безопасности территории" — рассказывает глава МИД.

Дмитрий Кулеба добавляет, что президент Украины посетит Калифорнию и Вашингтон для того, чтобы расширить возможности для взаимоотношений Украины и США и привлечь больше американских инвесторов в экономику Украины.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что встречу Зеленского и Байдена перенесут.





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