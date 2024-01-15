Кулеба рассказал о необходимости союза с одной из стран ЕС

Альянс Украины и Польши в рамках Европейского Союза обеспечит обеим странам сильные позиции, утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, о создании такого союза следует думать уже сегодня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Uklad Sil.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба объясняет, что Украина и Польша не должна балансировать между альянсами с Германией или Францией, а может быть в союзе с Польшей, ведь имеет подобную историю. По его словам, такой альянс позволит обеим странам быть мощными в ЕС.

"Я считаю, о чем мы уже должны начинать думать, это украинско-польский союз в рамках Европейского Союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее", — считает Дмитрий Кулеба.

Министр объясняет, что ситуация с экспортом зерна и блокировкой грузовиков на границе с Польшей разочаровывает. По его словам, "такого не должно быть", а Украине и Польше необходимо найти решение, как предотвратить такие ситуации.

"Поляки и украинцы должны не допускать перерастания таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и дружественно, поскольку нам уже не удалось предотвратить их возникновение", — добавляет Кулеба.

Кроме того, Кулеба отметил, что обе страны будут в одном политическом проекте – Европейском Союзе, поэтому должны стремиться к стратегическому партнерству между странами.

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