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Кулеба рассказал о необходимости союза с одной из стран ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Польшу создать своеобразный альянс с Украиной для усиления позиции обеих стран в ЕС.

сегодня, 16:05
Автор:
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Slava Kot
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Альянс Украины и Польши в рамках Европейского Союза обеспечит обеим странам сильные позиции, утверждает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, о создании такого союза следует думать уже сегодня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Uklad Sil.

Кулеба рассказал о необходимости союза с одной из стран ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба объясняет, что Украина и Польша не должна балансировать между альянсами с Германией или Францией, а может быть в союзе с Польшей, ведь имеет подобную историю. По его словам, такой альянс позволит обеим странам быть мощными в ЕС.

"Я считаю, о чем мы уже должны начинать думать, это украинско-польский союз в рамках Европейского Союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее", — считает Дмитрий Кулеба.

Министр объясняет, что ситуация с экспортом зерна и блокировкой грузовиков на границе с Польшей разочаровывает. По его словам, "такого не должно быть", а Украине и Польше необходимо найти решение, как предотвратить такие ситуации.

"Поляки и украинцы должны не допускать перерастания таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и дружественно, поскольку нам уже не удалось предотвратить их возникновение", — добавляет Кулеба.

Кроме того, Кулеба отметил, что обе страны будут в одном политическом проекте – Европейском Союзе, поэтому должны стремиться к стратегическому партнерству между странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах и последствиях торговой войны и блокадах украинско-польской границы.

Также "Комментарии" писали, какие зарплаты получают украинские беженцы в Польше.



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Источник: http://ukladsil.pl/no-one-can-betray-us-except-ourselves/
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