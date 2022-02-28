Кулеба рассказал, на что Украина никогда не согласится в обмен на перемирие

Глава отечественного Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что наша страна не согласится с тем, чтобы сменить власть, как этого добивается глава Кремля Владимир Путин в обмен на прекращение вторжения. Об этом чиновник заявил, проводя онлайн-брифинг для русскоязычных медиа об агрессии русской армии на украинскую территорию.

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Министр ответил представителям российского телеканала "Дождь" на их вопрос, будет ли готовность у президента Украины Владимира Зеленского согласиться на смену власти в государстве, когда глава России Владимир Путин пообещает в обмен на это решение перемирие.

По словам руководителя МИД Украины, сегодня в украинского президента максимальная поддержка отечественного и международного сообщества. Никогда в украинской истории, даже за 30 лет существования страны, любой глава украинской власти не имел такого доверия и поддержки. То, о чем спросили представители телеканала, не о личной судьбе Зеленского. Он разделяет ее со своей нацией, находится в Киеве и осуществляет оборону из центра столицы. То, о чем спросили, это о капитуляции нашей страны и прекращении ее существования.

Кулеба продолжил, что все украинцы поняли, что сказал Путин в своем большом обращении о нашей стране перед началом этой войны. Представители всего мира, все жители Украины слышали, что российский президент хочет забрать у нас право на существование. Еще представители нацистской Германии не признавали евреев нацией, имеющей право на жизнь, так же и глава Кремля не хочет признавать право жителей Украины на существование, сохранив при этом свою идентичность, свою культуру и не потеряв свою страну.

"Поэтому мы не сдадимся. Мы понимаем, что для нас это вопрос выживания. И дело не в фамилиях Зеленского, Кулебы, Резникова, Залужного, дело не в фамилиях. Дело в том, что это наша война за выживание", – резюмировал министр МИД Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США ввели новые санкции против России.

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