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Кулеба рассказал, когда Украина может стать членом НАТО

По мнению министра иностранных дел, это может случиться в любой момент

сегодня, 12:35
Автор:

Владимир Лавский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может стать членом НАТО даже во время российской агрессии. Об этом сообщает "Газета по-украински". 

"Никаких ограничений, когда можно вступать в НАТО, нет. Надеюсь, до момента вступления мы прекратим российскую оккупацию в Крыму и на Донбассе. Нам просто нужно предоставить альянсу сою программу развития, попытаться ее усовершенствовать, чтобы соответствовать всем критериям. Мне не нравится, что украинская политика сейчас много говорит, а мало делает. Из-за этого население Украины разочаровывается в людях. А чего вы еще хотели? Я постараюсь сделать все, чтобы мы как можно скорее стали членом НАТО", - заявил Кулеба. 

Кулеба рассказал, когда Украина может стать членом НАТО

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, поможет ли НАТО Украине эффективно бороться с Россией. 

По мнению эксперта-международника, главы правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олега Белоколоса, здесь нужно выделить три аспекта. 

"Первое. НАТО сегодня стремится укрепить свой восточный фланг и сделать более действенным курс на сдерживание агрессивной России. Вклад в это со стороны Украины и Грузии, несомненно, повысил бы эффективность НАТО на этом направлении", – считает Олег Белоколос.

Второй аспект, по словам эксперта, заключается в том, что возможности Альянса непосредственно зависят от военных и экономических возможностей его стран-участниц.

"Ускоренное развитие этих составляющих и существенное повышение уровня того, что сегодня в мире называют "национальной устойчивостью" (national resilience), – надежный путеводитель Киева на пути к НАТО", – подчеркивает Олег Белоколос.

Третьим аспектом он считает необходимость Украине сделать всё возможное для дальнейшего расширения имеющейся поддержки в Конгрессе США со стороны обеих партий – республиканцев и демократов.

"Это должно стать наиглавнейшим заданием украинской дипломатии на сегодняшнем этапе", – уверен эксперт-международник.






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