Кулеба рассказал, когда Украина может стать членом НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может стать членом НАТО даже во время российской агрессии. Об этом сообщает "Газета по-украински".

"Никаких ограничений, когда можно вступать в НАТО, нет. Надеюсь, до момента вступления мы прекратим российскую оккупацию в Крыму и на Донбассе. Нам просто нужно предоставить альянсу сою программу развития, попытаться ее усовершенствовать, чтобы соответствовать всем критериям. Мне не нравится, что украинская политика сейчас много говорит, а мало делает. Из-за этого население Украины разочаровывается в людях. А чего вы еще хотели? Я постараюсь сделать все, чтобы мы как можно скорее стали членом НАТО", - заявил Кулеба.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, поможет ли НАТО Украине эффективно бороться с Россией.

По мнению эксперта-международника, главы правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олега Белоколоса, здесь нужно выделить три аспекта.

"Первое. НАТО сегодня стремится укрепить свой восточный фланг и сделать более действенным курс на сдерживание агрессивной России. Вклад в это со стороны Украины и Грузии, несомненно, повысил бы эффективность НАТО на этом направлении", – считает Олег Белоколос.

Второй аспект, по словам эксперта, заключается в том, что возможности Альянса непосредственно зависят от военных и экономических возможностей его стран-участниц.

"Ускоренное развитие этих составляющих и существенное повышение уровня того, что сегодня в мире называют "национальной устойчивостью" (national resilience), – надежный путеводитель Киева на пути к НАТО", – подчеркивает Олег Белоколос.

Третьим аспектом он считает необходимость Украине сделать всё возможное для дальнейшего расширения имеющейся поддержки в Конгрессе США со стороны обеих партий – республиканцев и демократов.

"Это должно стать наиглавнейшим заданием украинской дипломатии на сегодняшнем этапе", – уверен эксперт-международник.

















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