Кулеба рассказал, когда Россия перестанет блефовать и реально будет готова к переговорам

Российское руководство будет готово к нормальным переговорам с Украиной только тогда, когда смирится с тем фактом, что ее возможности продолжать войну закончились и она не способна даже удержать то, что захватила раньше. Тогда Кремль будет пытаться любым путем стабилизировать ситуацию. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "РБК-Украина" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр отметил, что первым, после того, как Москва заявит о готовности начать переговоры, должен отреагировать Запад, который должен проанализировать, почему Россия готова пойти на такой шаг.

Дмитрий Кулеба допустил, что от России сигнал о переговорах может поступить в тот момент, когда ВСУ будут активно продвигаться, освобождая украинские территории, то тогда возникает закономерный вопрос: почему Киев должен быть заинтересован в таких переговорах, когда мы возвращаем военным путем свои территории.

Дипломат подчеркнул, что конечная цель Украины – освобождение абсолютно всех территорий, которые сегодня оккупированы Россией. Сами же переговоры Киеву не нужны. Украина также не заинтересована в очередных Минских договорённостях или запуске очередного Нормандского формата.

По словам главы МИД, все это Украина уже проходила и повторения не хочет.

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