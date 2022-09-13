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Кулеба рассказал, когда Россия перестанет блефовать и реально будет готова к переговорам

Дмитрий Кулеба подчеркнул, в обозримой перспективе ни о каких переговорах с Россией и речи быть не может

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Российское руководство будет готово к нормальным переговорам с Украиной только тогда, когда смирится с тем фактом, что ее возможности продолжать войну закончились и она не способна даже удержать то, что захватила раньше. Тогда Кремль будет пытаться любым путем стабилизировать ситуацию. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "РБК-Украина" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал, когда Россия перестанет блефовать и реально будет готова к переговорам

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр отметил, что первым, после того, как Москва заявит о готовности начать переговоры, должен отреагировать Запад, который должен проанализировать, почему Россия готова пойти на такой шаг.

Дмитрий Кулеба допустил, что от России сигнал о переговорах может поступить в тот момент, когда ВСУ будут активно продвигаться, освобождая украинские территории, то тогда возникает закономерный вопрос: почему Киев должен быть заинтересован в таких переговорах, когда мы возвращаем военным путем свои территории.

Дипломат подчеркнул, что конечная цель Украины – освобождение абсолютно всех территорий, которые сегодня оккупированы Россией. Сами же переговоры Киеву не нужны. Украина также не заинтересована в очередных Минских договорённостях или запуске очередного Нормандского формата.

По словам главы МИД, все это Украина уже проходила и повторения не хочет.

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Также издание "Комментарии" сообщало — враг оставил оперативно важный пункт в Херсонской области, – ISW.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/dmitro-kuleba-peregovori-rosieyu-vedutsya-1663003334.html
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