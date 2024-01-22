Кулеба рассказал, какое оружие от западных партнеров может приблизить окончание войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран Европейского Союза предоставить Украине больше оружия, подчеркнув, что количество и дальность влияют на продолжительность войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД обратил внимание министров стран ЕС на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку нашего государства.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", "NASAMS", IRIS-T и SAMP-T — это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус (Ред. – речь идет о радиусе действия, — ред.), тем короче будет война", — заявил Дмитрий Кулеба.

Кроме этого глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

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