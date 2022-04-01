Кулеба рассказал, что с ответом на стамбульские предложения Украины

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Кравцев Сергей
Украина все еще ждет ответной реакции России на предложения, которые были представлены на переговорах в Стамбуле. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, общаясь с журналистами, во время визита в Польшу.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба отметил, в СМИ время от времени появляются определенные комментарии официальных лиц РФ, но Киев хочет получить полноценный ответ Москвы на те предложения, которые были оговорены в Турции с российской делегацией. Нужен полноценный ответ России.
Дипломат добавил, исходят из ответа России станет понятно, как дальше может развиваться процесс – либо РФ продолжает выставлять ультиматумы Украине, либо начинает конструктивный диалог и поиск решений.
По завершению переговоров в Стамбуле член украинской делегации, дипломат Александр Чалый заявил, что Украина требует получит гарантии своей безопасности, только в таком случае можно будет говорить о полноценном завершении войны.
В свою очередь глава украинской делегации Давид Арахамия по итогам переговоров рассказал, что уже есть ряд стран, которые подтвердили свою готовность стать гарантами безопасности и суверенитета Украины. По словам Арахамии, одна мощная страна уже точно согласилась, другие "хорошие" страны пока думают над этим вопросом. Ссылаясь на то. Что переговоры продолжают Давид Арахамия не стал говорить, о каких именно странах идет речь.
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Обсуждения
Новости
SB
1 апреля 2022, 18:53
Пан Кулеба дистанціюйся від цього зеленого лайна, що замутив колаборант зенелох, ж2 всі Українці, чекають на перемогу і на звільнення Криму і Донбасу, зі злочинцем huilo, ніхто не буде говорити, його вдвезуть в Гаагу і спалять на електро стільці. Слава Україні.