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Кулеба рассказал, что с ответом на стамбульские предложения Украины

По словам министра, из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить на языке ультиматумов

1 апреля 2022, 15:00 comments1114
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина все еще ждет ответной реакции России на предложения, которые были представлены на переговорах в Стамбуле. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, общаясь с журналистами, во время визита в Польшу.

Кулеба рассказал, что с ответом на стамбульские предложения Украины

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба отметил, в СМИ время от времени появляются определенные комментарии официальных лиц РФ, но Киев хочет получить полноценный ответ Москвы на те предложения, которые были оговорены в Турции с российской делегацией. Нужен полноценный ответ России.

Дипломат добавил, исходят из ответа России станет понятно, как дальше может развиваться процесс – либо РФ продолжает выставлять ультиматумы Украине, либо начинает конструктивный диалог и поиск решений.

По завершению переговоров в Стамбуле член украинской делегации, дипломат Александр Чалый заявил, что Украина требует получит гарантии своей безопасности, только в таком случае можно будет говорить о полноценном завершении войны. 

В свою очередь глава украинской делегации Давид Арахамия по итогам переговоров рассказал, что уже есть ряд стран, которые подтвердили свою готовность стать гарантами безопасности и суверенитета Украины. По словам Арахамии, одна мощная страна уже точно согласилась, другие "хорошие" страны пока думают над этим вопросом. Ссылаясь на то. Что переговоры продолжают Давид Арахамия не стал говорить, о каких именно странах идет речь.

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Обсуждения

SB

1 апреля 2022, 18:53

Пан Кулеба дистанціюйся від цього зеленого лайна, що замутив колаборант зенелох, ж2 всі Українці, чекають на перемогу і на звільнення Криму і Донбасу, зі злочинцем huilo, ніхто не буде говорити, його вдвезуть в Гаагу і спалять на електро стільці. Слава Україні.

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