Кулеба рассказал, что произойдет, если у украинцев закончится оружие

Украина тревожно наблюдает за тем, что происходит в Конгрессе США, ожидая нового соглашения о финансировании для увеличения военной помощи. Несмотря на то, что помощь Вашингтона в войне против РФ является ключевой, украинцы не опустят руки ни при каких раскладах. Они продолжат воевать против агрессора даже лопатами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ABC News" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Министр заявил, что больше денег для Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше", – высказал топ-дипломат.

Он задается вопросом, если Запад не в состоянии остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях мира?

"Даже, если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", – отметил министр.

Обсуждая мнение о том, что однажды Украине придется вести переговоры с Россией, Кулеба исключил любые переговоры с режимом Путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

Он признал, что российские военные "усвоили уроки" и теперь "гораздо лучше приспособлены к этой войне", но предсказал "больше поражений" для России в этом году.

За последние недели российские войска стали более уверенными на поле боя, захватив небольшие участки территории на востоке Украины вокруг города Авдеевка, за который ведутся бои.

Однако министр иностранных дел Украины заявил, что эти "минимальные" успехи России достались "чрезвычайно высокой ценой", и отверг мнение о том, что Россия сейчас имеет преимущество на поле боя.

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