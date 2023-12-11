Кулеба прокомментировал позицию Венгрии, указав на угрозу для Украины

Как передает портал "Комментарии", несмотря на то что Украина выполнила три из четырех законов для начала переговоров о членстве в ЕС, позиция Венгрии по отношению к евроинтеграции Украины неизменна. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что в таком случае Киев может еще "станцевать или попрыгать" для Будапешта.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Мы можем попрыгать, станцевать, если это нужно дополнительно. Но я считаю, что нужно честно играть в эту игру. Если нам говорят что-то сделать, и мы это делаем, это должно быть зарегистрировано как результат, а также должно служить основой для принятия решений", – сказал украинский министр.

Кулеба отметил, что из четырех законов, которые Еврокомиссия требовала от Украины представить до 3 марта, три были приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Среди подписанных "евроинтеграционных" законов – принятые Радой изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств (о чем просила Венгрия. – Ред.), закон об увеличении на 300 человек состава Национального антикоррупционного бюро, а также закон, предусматривающий предоставление Национальному агентству по предотвращению коррупции возможности проверять имущество, приобретенное до публичной службы.

Относительно еще незавершенных задач, это закон о лоббизме, который уже зарегистрирован в парламенте и также будет принят, добавил Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите Евросоюза, который состоится 14-15 декабря, могут объявить о начале переговоров с Украиной касательно вступления в ЕС. Максимальное сопротивление этому оказывает Венгрия. Ее премьер-министр Виктор Орбан открыто шантажирует Брюссель и подыгрывает Москве, давая понять, что не пустит Украину в ЕС. С Орбаном 10 декабря пообщался лично Зеленский, но не факт, что это помогло. Какие ожидания от грядущего саммита ЕС? Станет ли Венгрия идти против всех? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



