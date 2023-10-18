Кулеба прокомментировал "отказ" Израиля Зеленскому

Израиль не отказывал Владимиру Зеленскому в визите солидарности, а попросил подождать. Об этом, как сообщают "Комментарии", сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому изданию la Repubblica.

Дмитрий Кулеба

"Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с израильскими властями визит сразу после нападения ХАМАС. Они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза изменилась", – заявил министр.

Напомним, 11 октября СМИ сообщили, что президент Украины хочет совершить визит в Израиль, но власти страны якобы не согласовали его поездку. С тех пор в Тель-Авиве уже побывали канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

К слову, Украина заявила официально о своей поддержке Израиля 7 октября, как только стало известно о нападении ХАМАС на еврейское государство. Также Израиль поддержали США, страны ЕС, Великобритания, Объединенные арабские эмираты, которые конфликтуют с Ираном. Последний, вместе с Сирией, стал на сторону ХАМАС. К сдержанному осуждению Израиля присоединились Саудовская Аравия, Катар, Ирак, а затем и Россия, назвав главной причиной конфликта не террористическую политику ХАМАС, а нежелание Израиля и США реализовать право палестинцев на создание своего государства.

Тем не менее, 16 октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

Тем временем, Фрэнсис Фукуяма предсказал Украине судьбу Израиля и порассуждал о распаде России.

Путин пригласил Байдена в РФ на блины и чаепитие.

А у Зеленского прокомментировали "каминг-аут" Путина.