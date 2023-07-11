Кулеба призвал правительство Германии не повторять ошибок по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил Германии об ошибке, которую ее лидеры совершили в 2008 году и не поддержали вступление Украины в НАТО. Теперь украинский дипломат призывает не повторять это снова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tagesschau.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В преддверии саммита НАТО, который проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе Дмитрий Кулеба дал интервью немецким СМИ, где пояснил, что официальное приглашение Украины в НАТО не приведет к большей эскалации в войне.

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Кулеба объясняет, что приглашение не означает, что Украина сразу станет членом НАТО, поэтому альянс не будет активировать статью 5. С политической и юридической точки зрения это будет признаком сдвинувшегося с места процесса, говорит украинский министр.

Несмотря на поддержку США и Германии, обе страны против приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе. Поэтому Кулеба призывает не совершать ошибок.

"Я призываю правительство Германии не повторять ошибки, сделанные канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО", — говорит Кулеба.

Напомним, что в 2008 году НАТО не дало конкретных гарантий и плана действий по вступлению Украины и Грузии в альянс. Впоследствии Путин напал на Грузию и Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с тали известны две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о Реджепе Эрдогане, который решил прибегнуть к шантажу и требует вступления Турции в ЕС в обмен на расширение НАТО. Ему ответил канцлер Германии Олаф Шольц указав, что это два разных вопроса, которые не следует смешивать.