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Кулеба призвал правительство Германии не повторять ошибок по Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к немецкому руководству с призывом не повторять ошибки относительно вступления Украины в НАТО.

сегодня, 09:16
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил Германии об ошибке, которую ее лидеры совершили в 2008 году и не поддержали вступление Украины в НАТО. Теперь украинский дипломат призывает не повторять это снова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tagesschau.

Кулеба призвал правительство Германии не повторять ошибок по Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В преддверии саммита НАТО, который проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе Дмитрий Кулеба дал интервью немецким СМИ, где пояснил, что официальное приглашение Украины в НАТО не приведет к большей эскалации в войне.


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Кулеба объясняет, что приглашение не означает, что Украина сразу станет членом НАТО, поэтому альянс не будет активировать статью 5. С политической и юридической точки зрения это будет признаком сдвинувшегося с места процесса, говорит украинский министр.

Несмотря на поддержку США и Германии, обе страны против приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе. Поэтому Кулеба призывает не совершать ошибок.

"Я призываю правительство Германии не повторять ошибки, сделанные канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО", — говорит Кулеба.

Напомним, что в 2008 году НАТО не дало конкретных гарантий и плана действий по вступлению Украины и Грузии в альянс. Впоследствии Путин напал на Грузию и Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с тали известны две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о Реджепе Эрдогане, который решил прибегнуть к шантажу и требует вступления Турции в ЕС в обмен на расширение НАТО. Ему ответил канцлер Германии Олаф Шольц указав, что это два разных вопроса, которые не следует смешивать.



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Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kuleba-interview-102.html
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