Кулеба призвал Лукашенко освободить политзаключенных в Беларуси и прекратить разгон уличных протестов

Народный протест против несправедливости и деспотизма - это демократичный инструмент, без которого нельзя построить демократическое общество с гуманистическими ценностями. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя острые противостояния между протестующими и силовиками в Беларуси, передает издание "Радио НВ".

Так, по словам Кулебы, власть Беларуси должна прислушаться к законным требованиям граждан и прекратить насильственно заглушать их голоса. Также министр подчеркнул, что политические заключенные должны быть освобождены (согласно международной Конвенции по правам человека).

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки", - подчеркнул Кулеба.

Министр пожелал соседям найти общественно-политический баланс, чтобы вернуть мирную жизнь в страну, но касательно результатов выборов, которые подавляющее число политологов и экспертов считают сфальсифицированным, пока высказываться не стал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко подал законопроект, согласно которому Украина официально не признает победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси.

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