Украина не признает результаты выборов в Беларуси на законодательном уровне

Сегодня парламент зарегистрировал постановление о непризнании результатов выборов в Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко стал абсолютным лидером и вновь избранным президентом. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь", - указал нардеп в своем сообщении.

Таким образом Гончаренко дал понять белорусскому народу, что Украина поддерживает события в Минске, когда тысячи граждан выразили свой протест на улицах.





Отмечается, что данную инициативу уже заметил наиболее популярный Telegram-канал о Беларуси Nexta, авторы которого поблагодарили украинский политикум за солидарность в борьбе за свободу и осуждение диктаторского насильственного режима.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что основной конкурент Александра Лукашенко Светлана Тихановская срочно покинула Беларусь и уже с территории Литвы призвала оппозиционные силы разойтись по домам и смириться с победой диктатора.

"Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала она.













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