Кулеба ответил, что ждет Украину, если Орбан возглавит Евросовет

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что теоретическое назначение Виктора Орбана временным президентом Европейского совета, как и венгерское председательство в Совете ЕС во втором полугодии 2024 года не повлияют негативно на Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского МИД сделал в эфире общенационального телемарафона.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Министр напомнил, что у Евросоюза, по словам действующего председателя Евросовета Шарля Мишеля, есть еще полгода для избрания его преемника после того, как Мишель примет участие в выборах в Европарламент.
Министр отметил, что Киев имеет "очень интенсивную работу" на европейском треке и имеет четкий план и четкое понимание, "куда мы движемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений".
Отметим, ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост. При этом, рассуждая о том, что Орбан может оказаться новым президентом Евросовета Мишель отметил, что Евросоюз еще имеет достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника.
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