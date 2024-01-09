Кулеба ответил, что ждет Украину, если Орбан возглавит Евросовет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что теоретическое назначение Виктора Орбана временным президентом Европейского совета, как и венгерское председательство в Совете ЕС во втором полугодии 2024 года не повлияют негативно на Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского МИД сделал в эфире общенационального телемарафона.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Министр напомнил, что у Евросоюза, по словам действующего председателя Евросовета Шарля Мишеля, есть еще полгода для избрания его преемника после того, как Мишель примет участие в выборах в Европарламент.

"Знаете, как говорила моя бабушка, "пережили голод, переживем и изобилие". Даже если шесть месяцев Орбан будет выполнять эти обязанности, он же все равно в это время будет председательствовать в Европейском Союзе, поскольку председательство у Венгрии. Ну, переживем эти шесть месяцев", – считает Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Киев имеет "очень интенсивную работу" на европейском треке и имеет четкий план и четкое понимание, "куда мы движемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений".

"И никогда никакие изменения в других странах не вгоняют нас ни в ступор, ни в панику, ни в смятение. Потому что мы знаем, что какой бы ни была ситуация, мы все равно будем работать, чтобы получить свое. И получим свое", – подытожил министр.

"Мы же, в отличие от России, все являемся демократиями, и поэтому нам надо быть готовым к тому, что в любой стране в любой момент может произойти любое изменение", – пояснил глава МИД.

Отметим, ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост. При этом, рассуждая о том, что Орбан может оказаться новым президентом Евросовета Мишель отметил, что Евросоюз еще имеет достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника.

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