Кулеба оценил договоренности новой власти Германии по Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает вполне допустимым соглашение новой немецкой коалиции, касающиеся Украины и России. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге в Киеве, пишет "Украинская правда".

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, тезисы коалиционного соглашения Германии, в котором упоминается Украина и Россия, есть позитивными для Киева. Будущее правительство Германии очень четко обозначает Россию.

Дипломат также высказал мнение, что ожидать каких-то кардинальных изменений во внешней политике Германии не стоит. В коалиционном соглашении сделан акцент на том, что официальный Берлин выступает за то, чтобы границы Украины были восстановлены. Также там есть пункт, который очень важен. Он касается стремления Украины стать полноправным членом ЕС и НАТО.

Кулеба отметил, единственное, что хотелось бы видеть в коалиционном соглашении – это пункт, который показывает четкое отношение Германии относительно будущего "Северного потока-2". В соглашении об этом проекте не идет речь вообще. При этом министр добавил, что в любом коалиционном союзе всегда делается акцент на компромиссе. Без этого невозможно. Потому особых претензий быть не может.

Что касается перспектив сотрудничества с новым главой МИД ФРГ, то Дмитрий Кулеба ответил, что об этом пока говорить рано. Ведь нельзя судить о тех или иных назначениях только из сообщений в СМИ. При этом Кулеба отметил, если же допустить, что новым главой внешнеполитического ведомства Германии станет Анналена Бербок, то с ней уже ранее был контакт. Но, кто именно возглавит МИД Германии для Украины не имеет значения, уточнил Дмитрий Кулеба.

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