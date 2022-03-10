Кулеба обратился к ЕС с призывом принять историческое решение по Украине

Европейский Союз должен от разговоров перейти к реальным делам и принять Украину в ЕС. Такое решение дало бы большую надежду украинскому народу в это непростое время и укрепило бы положение самой Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в своей колонке "Financial Times" написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба - Фото liga.net

Министр согласился с тем, что Украина не может пройти по стандартной процедуре на приобретение членства в ЕС, которую проходили ранее все страны, сосредотачиваясь на решении технических и экономических вопросов. Но время сейчас совсем другое.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе могло бы дать настоящий толком украинскому народу в войне против России. Таким образом победа наступила бы намного быстрее.

По словам главы МИД, решение о принятии Украины в ЕС могло бы стать тем, за которое переполняла бы гордость все страны ЕС.

Кулеба обратился к призывом к лидерам стран ЕС дать "зеленый свет" решению на членство Украины в ЕС.

"Этот шаг приведет к огромному толчку надежды украинскому народу. В эти темные времена она нам нужна как никогда", – высказал убеждение Дмитрий Кулеба.

По его словам, если проанализировать результаты социологических опросов, то станет ясно, что решение принять Украину в ЕС поддерживает большинство граждан стран Евросоюза. Поэтому теперь решение только за лидерами ЕС.

Дипломат также отметил, что от вступления Украины в ЕС выиграет Европа, потому что украинцы – это мощная, сильная, добрая, храбрая и разумная нация.

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