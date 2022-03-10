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Кулеба обратился к ЕС с призывом принять историческое решение по Украине

Дмитрий Кулеба обратился к лидерам ЕС - просит не откладывать решение по членству Украины в Евросоюзе

сегодня, 16:55 comments1157
Автор:

Кравцев Сергей
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Европейский Союз должен от разговоров перейти к реальным делам и принять Украину в ЕС. Такое решение дало бы большую надежду украинскому народу в это непростое время и укрепило бы положение самой Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в своей колонке "Financial Times" написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба обратился к ЕС с призывом принять историческое решение по Украине

Дмитрий Кулеба - Фото liga.net

Министр согласился с тем, что Украина не может пройти по стандартной процедуре на приобретение членства в ЕС, которую проходили ранее все страны, сосредотачиваясь на решении технических и экономических вопросов. Но время сейчас совсем другое. 

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе могло бы дать настоящий толком украинскому народу в войне против России. Таким образом победа наступила бы намного быстрее. 

По словам главы МИД, решение о принятии Украины в ЕС могло бы стать тем, за которое переполняла бы гордость все страны ЕС.

Кулеба обратился к призывом к лидерам стран ЕС дать "зеленый свет" решению на членство Украины в ЕС. 

"Этот шаг приведет к огромному толчку надежды украинскому народу. В эти темные времена она нам нужна как никогда", – высказал убеждение Дмитрий Кулеба.

По его словам, если проанализировать результаты социологических опросов, то станет ясно, что решение принять Украину в ЕС поддерживает большинство граждан стран Евросоюза. Поэтому теперь решение только за лидерами ЕС.

Дипломат также отметил, что от вступления Украины в ЕС выиграет Европа, потому что украинцы – это мощная, сильная, добрая, храбрая и разумная нация.

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Источник: https://www.ft.com/content/16f6b1f2-4019-4c1b-82a2-a18594932038
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