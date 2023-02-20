Кулеба о визите Байдена в Киев: четкий сигнал на болота

Президенты США и Украины оба довольны визитом и его можно назвать победой и четким сигналом для путинского режима. Как передает издание "Комментарии", такой комментарий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал вскоре после встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Джо Байден и Дмитрий Кулеба. Фото: сайт президента Украины

Министр назвал визит историческим и отметил, что это победа Украины.

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"Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера — максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота — вас никто не боится!" — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также рассказал, что в последующие дни снова отправляется в зарубежные поездки — в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.

21 февраля в Брюсселе состоится первая трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО для координации усилий по оружию, тренировкам, увеличению объемов работы оборонной промышленности.

В Гааге, по его словам, тоже планируются переговоры по оружию, ответственности, членству Украины в ЕС и участие в мероприятиях к годовщине начала большой войны.

Поездка в Нью-Йорк связана с Генассамблеей и Советом безопасности ООН. "Это будет о коалиции в поддержку Украины, Формулу мира Зеленского, а также другие важные решения.



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