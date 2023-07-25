Кулеба назвал решения стран ЕС, которыми те подыгрывают Путину

Намерения ряда стран Европейского Союза продлить ограничения на ввоз украинского зерна после 15 сентября нельзя назвать приемлемыми. От таких действий больше всего выиграет только один человек – российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "France24" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов. Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры", — заявил украинский министр.

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Глава МИД отметил, что Украина сейчас тесно сотрудничает с соседями во избежание ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию".

По словам Дмитрия Кулебы, весь мир видит, как российские войска просто уничтожают портовую инфраструктуру Украины. Такими действиями Москва также хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и ее западными соседями.

Отметим, Россия после официального выхода из "зернового соглашения" уже неделю терроризирует юг Украины атаками ракет и дронов, разрушая портовую инфраструктуру с целью максимально снизить экспортные возможностей нашей страны. Она игнорирует призывы ООН вернуться к "зерновой сделке". Более того, по данным США, страна-агрессор готовит в Черном море провокации под чужим флагом. Почему мир позволяет РФ проводить это, по сути, пиратство, террор, причем в глобальных масштабах? Как сделать Черное море безопасным? Что для этого нужно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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