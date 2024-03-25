Кулеба назвал Путина патологическим лжецом: какие примеры привел

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на обвинение Путина в якобы причастности Украины к терактам в Москве. Глава МИД Украины сказал, что Путин патологический лжец и привел список лживых заявлений российского диктатора, которые он использовал за время пребывания в политике.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В своей первой официальной реакции на теракт в "Крокус Холл Сити" Путин попытался обвинить Украину, заявив о ее причастности к попытке террористов покинуть Россию. На эти слова отреагировал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Путин — патологический лжец. В том числе сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовой стрельбой под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств в поддержку таких утверждений", — пишет Кулеба.

Украинский министр добавил примеры событий, в которых Путин делал лживые заявления, в частности они касаются катастрофы субмарины "Курск" в 2000 году, террористического акта в Беслане в 2004 году, убийства Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, сбивание самолета MH17 и планы начать полномасштабную войну в Украине.

По словам Кулебы, Путин такими заявлениями хочет побуждать больше россиян погибать на войне в Украине и иметь больше ненависти к украинцам и Западу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский в своей реакции на теракт в Москве назвал Путина "ничтожеством". На это ответила спикер МИД РФ Мария Захарова, которая в нарративах российской пропаганды обвинила Украину в стрельбе в "Крокус Холл Сити".

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на заявления из Кремля, в США дали окончательный ответ о непричастности Украины к теракту в Москве.