Кулеба назвал конечный пункт на переговорах Украины и России

Конечный и главный пункт переговорной позиции официального Киева есть освобождение всех территорий и восстановления территориальной целостности, и полного суверенитета на востоке и юге Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

При этом глава МИД Украины уточнил, что позиция Украины остается неизменной, но, если говорить о самих переговорах, то их между двумя странами уже давно нет.

По словам министра, переговоры об установлении мира в Украине не проводятся, поскольку российская сторона отказывается прекращать боевые действия в Украине и выводить свои войска из оккупированных территорий.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, горячая фаза война в Украине продолжается. Цель украинцев в этой войне одна – защитить свои территории, возобновить суверенитет всего государства, включительно с югом и востоком.

Отметим, в марте и апреле были большие надежды на то, что мирные переговоры все-таки смогут остановиться войну, ведь 29 марта, когда впервые украинская и российская делегации встретились в Беларуси было озвучено позиции двух стран, а уже 16 апреля после встречи в Стамбуле появилась надежда, что удастся найти компромиссное решение, но уже в мае-июне стало ясно, что переговоры полностью заморожены и продолжается горячая фаза войны. Спикер Офиса президента заявили, что Украина должна выровнять ситуацию на поле боя и только тогда, имея сильные позиции, вновь садиться за стол переговоров. В Кремле же, напротив, начали обвинять Киев в зависимости от Запада и нежелании возобновлять переговоры.

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