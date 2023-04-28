Кулеба назвал еще одну страну, которая присоединилась к спецтрибуналу против России

Северная Македония объявила, что присоединяется к созданию специального трибунала для расследования и привлечения к ответственности России за военные преступления, совершенные против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Северная Македония стала 36 страной, которая будет заниматься созданием спецтрибунала против Российской Федерации.

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"Северная Македония стала 36 страной, которая присоединилась к кооперации по созданию Специального трибунала по делу агрессии против Украины. Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", — отмечает Дмитрий Кулеба.

Напомним, что днем ранее к созданию трибунала присоединилась соседняя с Украиной Молдова. Среди стран, решивших выступить за создание специального механизма против российских преступлений, Германия, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Япония, Греция, Канада, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Чехия и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Кулеба объяснил, почему американские истребители F-16, которые хочет получить Украина, не спровоцируют Россию к еще большей агрессии, которые об этом говорят в Кремле.

Также "Комментарии" писали, что в Молдове вызвали российского посла из-за скандальных заявлений Медведева. Бывший президент России написал, что "страны такой уже нет" и обвинил проевропейское правительство Молдовы в продаже суверенитета свои страны.