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Кулеба назвал две проблемы, которые не позволяют Украине победить в войне

Кулеба заявил, что не все друзья Украины считают Путина злом

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Среди тех стран, которые считаются друзьями Украины, к сожалению, есть немало тех, которые не считают российского диктатора Владимира Путина злом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Foreign Affairs".

Кулеба назвал две проблемы, которые не позволяют Украине победить в войне

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр отметил, спустя почти 2 года полномасштабной войны РФ против Украины становится очевидно, что есть фундаментальные проблемы, которые не дают Украине победить. Первая заключается в том, что даже не все друзья Украины считают Путина злом. Они по-прежнему считают его человеком, лидером, совершившим серьезную ошибку, за которую ему придется расплачиваться, но не злом, которое должно быть устранено как политическая концепция, как способ ведения международных дел.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, если некоторые лидеры стран считают, что Путин все еще мировой лидер, совершивший серьезную ошибку, "они предлагают одну стратегию и одну линию лечения". Но, если они считают Путина злом, которое должно прекратить свое существование в мировых делах, тогда, конечно, это другая стратегия.

"Я думаю, что проблема в том, что даже некоторые наши друзья по-прежнему рассматривают Путина как лидера, который совершил ошибку, а не как лидера, который превратился в зло. Несмотря на все уроки, которые он извлек из них за последние 20 лет своего правления", — заявил глава МИД.

Он отметил, что Украина помнит многочисленные попытки договориться с ним, перезагрузить отношения с ним, умиротворить его, привлечь его к сотрудничеству, но все они провалились.

"И второй концептуальный вопрос, с которым мы все еще сталкиваемся, — это линия на то, что Россия не должна выиграть эту войну. Мы с первого дня говорили, что правильнее было бы сказать, что Украина должна выиграть эту войну. Потому что Украина должна выиграть эту войну, а Россия не должна выиграть эту войну. Это также две разные стратегии", — заявил министр.

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Источник: https://www.foreignaffairs.com/podcasts/dangers-defeatism-ukraine
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