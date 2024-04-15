Кулеба эмоционально ответил критикам ударов по НПЗ России

Критика ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора "не имеет причинно-следственной связи". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

На прошлой неделе министр обороны США заявил, что Украине лучше сосредоточиться на объектах, которые имеют "безоговорочное влияние на войну", а не на российские НПЗ.

"Послушал господина Остина. Очень большой друг Украины, многое для нас сделал – но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке, но я не вижу проблем на мировом", – прокомментировал Кулеба.

Министр подчеркнул, что из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан.

"Это никого не волнует?", – спросил министр.

По его мнению, такая и подобная критика может быть конструктивной, если союзники будут оказывать всю ту помощь, которую обещали ранее.

"Если партнеры говорят: "Мы вам даем семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба не делать этого и вот этого, и вот этого" – тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих батарей, нет пакета помощи, и при этом тебя просят что-либо не делать, тогда нет предмета", – заявил Дмитрий Кулеба.

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Также издание "Комментарии" сообщало – пришло время признать: в Пентагоне рассказали, что передали Украине перед ударами по российским НПЗ.



