Кулеба эмоционально ответил критикам ударов по НПЗ России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Критика ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора "не имеет причинно-следственной связи". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
На прошлой неделе министр обороны США заявил, что Украине лучше сосредоточиться на объектах, которые имеют "безоговорочное влияние на войну", а не на российские НПЗ.
Министр подчеркнул, что из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан.
По его мнению, такая и подобная критика может быть конструктивной, если союзники будут оказывать всю ту помощь, которую обещали ранее.
Читайте также на портале "Комментарии" — США объяснили, почему просят Киев не бить по российским НПЗ: предлагают альтернативу.
Также издание "Комментарии" сообщало – пришло время признать: в Пентагоне рассказали, что передали Украине перед ударами по российским НПЗ.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!