Кулеба едет в турне по Африке: почему это важно в свете войны с Россией

С 3 по 12 октября состоится первое в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки. Почему эта поездка происходит именно сейчас? Какие профиты может в итоге получить Украина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Нам важно объяснить африканским странам, почему нужно поддерживать прекращение войны в Украине

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань рассуждает так:

"Для нас важна работа во всех регионах мира. Это было ясно и до полномасштабной фазы российской агрессии. В 2021 году была разработана Стратегия внешнеполитической деятельности Украины, частью которой является и ее африканская стратегия. После открытого нападения России на Украину – это направление нами еще более активизировалось".

По словам эксперта, это связано с тем, что РФ ведет активную политику в Африке. При этом стремится ослабить там позиции Запада, усилив зависимость африканских государств от России. Задача – получить больше экономических выгод (и Украина, и РФ поставляют африканским странам продукты и оружие). И, конечно, важны голоса африканских стран в международных организациях, в частности, в ООН.

"Так, 2 марта текущего года резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую российскую агрессию, требующую восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск, поддержала половина африканских стран. Остальные или воздержались от голосования, или не принимали в нем участия. Высказалась "против" только Эритрея, где при власти находится диктатор", – отмечает Алексей Гарань.

Он напоминает, что среди тех, кто поддержал резолюцию, высказавшись в поддержку Украины – Нигерия (самая многочисленная страна Африки, с населением более 200 млн человек), Демократическая Республика Конго, Кения, Замбия. Крупные государства, которые во многом влияют на позицию других африканских стран.

"Я тут не упоминаю арабские страны – как тот же Египет, поддержавший резолюцию. Геополитически север Африки больше тяготеет к мусульманскому Ближнему и Среднему Востоку. А вот Африка южнее Сахары – геополитически отличается. И я как раз веду речь об этих странах, – поясняет профессор. – Из крупных государств региона воздержались в марте от голосования Южно-Африканская Республика, Кения, Мозамбик, Ангола. Так что, безусловно, необходима активизации украинской политики в данном регионе, где активно действует РФ".

Алексей Гарань рассказал, что в 2019 году в Сочи прошел первый саммит Россия-Африка, а также экономический форум. На осень 2022-го планировался второй такой саммит – уже в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, где расположена штаб-квартира Африканского Союза. В июле этого года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил четыре страны Африки – ту самую Эфиопию, а также Египет, Уганду и Конго. В том числе – в ракурсе подготовки к новому саммиту. Но из-за войны в Украине 2-й саммит Россия-Африка перенесли на середину 2023 года.

"Экономически РФ не может соперничать в Африке с Западом. Как и с Китаем, который сейчас активно продвигается в африканском направлении, – продолжает эксперт. – Но российские козыри – поставка того же продовольствия. И тут очень цинична позиция РФ. Страны Африки страдают от продовольственного кризиса, вызванного войной и блокадой экспорта с Украины. Россия при этом пытается всё переложить с больной головы на здоровую, выставить виноватой украинскую сторону. И нам важно объяснить африканским странам, что происходит на самом деле, почему нужно поддерживать не только разблокирование поставок украинского зерна, но и прекращение войны в Украине. Иначе поставки зерна не будут стабильными. И очень правильно, что в качестве жеста доброй воли Украина часть продовольствия бесплатно поставляет в Эфиопию и Сомали".

Второй аспект, где Россия активно действует в Африке – это поставки вооружений, а также использование своих наемников (с одной стороны – для дестабилизации в ряде африканских стран, а потом – как бы обеспечения стабилизации за счет присутствия своих ЧВК, в том числе "Вагнера"). Это то, что Россия сделала, к примеру в Мали, откуда был выведен французский контингент, а вместо него появились "вагнеровцы", отмечает Алексей Гарань.

"Кстати, я только что вернулся из командировки Франция-США. И угадайте, кого я встретил на рейсе Варшава-Париж, на борту французской авиакомпании? Российских наемников! Человек шесть. Услышал, что они говорят на русском, обсуждают войну в Украине. Я прислушался. Потом посмотрел на их военную выправку, лица, на которых отсутствовало интеллектуальное выражение. А потом увидел их билеты. Они летели в Нигер. Через Париж. Не знаю, как они попали в Варшаву, а потом на рейс в Париж при всех санкциях и ограничениях на поездки россиян. Но факт остается фактом – российские наемники активно используют Европу, чтобы попасть в Африку", – акцентирует профессор.

Он напоминает, что недавно произошел переворот в Буркина-Фасо на западе Африки. Нестабильность ситуации Россия пытается использовать. А нестабильности на африканском континенте хватает – в ряде стран там при власти находятся военные правительства или люди, так или иначе связанные с военными. Их мышление авторитарно. И Путин для них в этом смысле понятен – как диктатор.

"Кроме того, РФ использует в Африке стереотипы Холодной войны и антиколониальной борьбы. Мол, Запад был колонизатором, а мы вам помогали. И тут важно объяснять африканцам, что Советский Союз тоже был империей, но иного рода. И что сейчас в Украине происходит не борьба НАТО и РФ за нашу страну, что это не проникновение Запада, пытающегося поработить Украину, а потом и Россию (а россияне именно так это преподносят странам Африки). А что Украина борется за свою независимость против бывшей империи. Это африканцы могут понять", – уверен эксперт.

И визит министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы должен пройти именно с такими меседжами, считает Алексей Гарань.

"Он начнет с Сенегала, президент которого сейчас возглавляет Африканский Союз (Сенегал во время голосования в ГА ООН той самой резолюции 2 марта, воздержался). Кроме того, Кулеба планирует посетить Ганну, Кот-д'Ивуар, Танзанию и Кению, которые нас в марте поддержали. При этом во всех этих странах продолжает активничать российская пропаганда. Тем важнее Украине доносить свою позицию и там, и вообще на Африканском континенте. Что мы ведем борьбу против своего колониального поработителя (нарратив, понятный африканцам). Делая одновременно акцент на экономических возможностях. Что Украина может стать гарантом продовольственной безопасности в Африке. Но для этого нужно, чтобы Россия прекратила войну и вывела свои войска с украинской территории", – подчеркивает эксперт.

Использовать, по его словам, следует официальную дипломатию, экономические привязки, а также то, что мы называем "народной дипломатией".

"В рамках последней на следующей неделе я отправлюсь в составе делегации украинского гражданского общества в поездку по ряду африканских страна – в рамках проекта, который ведет британская организация Zinc (он предусматривает продвижение украинской позиции в странах, именуемых глобальным Югом), – поделился Алексей Гарань. – Это будет моя первая поездка в тропическую Африку, так что с нетерпением ее ожидаю".

Не стоит ожидать, что мы получим профиты от этого турне в ближайшее время, но в долгосрочной и среднесрочной перспективе это однозначно плюс

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса уверен, что такая поездка – однозначно хорошая новость.

"И то, что африканский вояж происходит именно сейчас – логично. Украине важно заручится поддержкой большинства стран мира. А Африка – огромный континент, более 50 государств, каждое из которых имеет голос в ООН", – поясняет эксперт. Безусловно, продолжает он, Украина должна была раньше налаживать тесные контакты с африканскими странами. Но и сейчас, в условиях войны, крайне важно перехватить информационную повестку у России – и продвигать свою. Именно на это настроено турне Кулебы по странам Африки " , считает Илия Куса.

"Я не ожидаю, что мы получим профиты в ближайшее время – прям сразу (учитывая, что отношения Украины с Африкой очень скромные, практически не развивались). Но в долгосрочной и среднесрочной перспективе это однозначно плюс, – отмечает эксперт. – И надо, чтобы данный визит положил начало системной, регулярной коммуникации Украины с Африканским континентом. Если мы хотим быть включенными в глобальные процессы, а не оставаться в своей узкой песочнице, в который мы всё время были. Уверен, что в долгосрочной перспективе, когда перезапустим экономику после войны, мы получим в Африке серьезный рынок сбыта, а также ее поддержку в ООН. Если нам, конечно, удастся убедить страны континента в важности всего этого".

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