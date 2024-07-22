Кулеба едет в Китай: что станет главной темой на переговорах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собрался с официальным визитом в Китай. Его целью является проведение переговоров по двусторонним отношениям и путям справедливого мира на фоне российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Известно, что в ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями по актуальному состоянию и перспективам развития двусторонних отношений.

"Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устоявшегося и справедливого мира", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — США готовят новые санкции против китайских организаций, которые поддерживают войну России в Украине. Такое заявление сделал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он намекнул, что под прицелом могут быть китайские банки. Об этом пишет "Bloomberg".

"Мы считаем, что Китаю следует остановиться, потому что мы считаем, что это глубоко за пределами достойного поведения национальных государств. Вы можете ожидать дополнительных санкций, поскольку мы наблюдаем, как эта картина продолжает развиваться в ближайшие недели", – заявил Салливан, выступая на Форуме безопасности в Колорадо.

Чиновник указал на исполнительный указ президента Джо Байдена в конце прошлого года, который позволял Министерству финансов преследовать банки, способствующие производству товаров двойного назначения для помощи российской оборонной промышленности. Салливан добавил, что эти полномочия были предоставлены недаром.