Кулеба анонсировал важное решение по России, которое будет принято ЕС в этом году

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Решение Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины будет принято в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелони Жоли.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
В то же время, топ-дипломат уточнил, это решение имеет свои сложности и возможно оно будет приниматься частями – сначала по налогу на прибыль с замороженного актива, позже по самой прибыли и, наконец, по самому активу.
Он добавил, в идеале Украина бы хотела, чтобы все российские замороженные активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели в Киев, где украинцы смогут их использовать.
Читайте также на портале "Комментарии" — в чем сложность передачи Украине замороженных российских активов: чем может ответить РФ. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости