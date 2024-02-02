Кулеба анонсировал важное решение по России, которое будет принято ЕС в этом году

Решение Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины будет принято в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", такое заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелони Жоли.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Украина совместно с партнерами сделает решение об использовании российских замороженных активов в 2024 году. Это решение будет принято в 2024 году, я не сомневаюсь, зная динамику этих дискуссий", — заявил Дмитрий Кулеба.

В то же время, топ-дипломат уточнил, это решение имеет свои сложности и возможно оно будет приниматься частями – сначала по налогу на прибыль с замороженного актива, позже по самой прибыли и, наконец, по самому активу.

"Но то, что мы идем по этому пути, уже есть первые результаты и решение будет в 2024 году – это факт", – заявил украинский министр.

Он добавил, в идеале Украина бы хотела, чтобы все российские замороженные активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели в Киев, где украинцы смогут их использовать.

"Если без шуток, надеемся, что Канада завершит все судебные и юридические процедуры и что этот самолет станет важным прецедентом, важным символом передачи материального, не финансового, российского актива Украине", — подытожил глава МИД Украины.

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