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Куда может зайти российская армия на Донбассе: Путин ответил

Путин заявил, что все зависит от конкретной ситуации

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава РФ Владимир Путин дал свой ответ относительно того, далеко ли продвинется российская армия после того, как официально зайдет в Донецкий регион. Как отметил российский президент, это будет зависеть от того, как сложится конкретная ситуация.

Куда может зайти российская армия на Донбассе: Путин ответил

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Ответ на этот вопрос  российский президент озвучил во время проведения собственной пресс-конференции.

По его словам, он не сказал бы, что военные силы сразу туда пойдут после того, как закончится эта встреча. И что предположить, какова будет конкретная канва их возможных действий, вообще невозможно. Этот момент будет зависеть от того, как сложится конкретная ситуация на месте.

Владимир Путин также дал ответ на вопрос, возможно ли оставаться на стороне добра, применяя военную силу.

"Что касается вопроса, нужно ли все решать силой, то почему вы считаете, что добро должно быть бессильным. Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем выходить", — ответил глава России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, кто в мире поддержал признание ЛДНР. Действия Путина о признании оккупированных восточных территорий Украины осудили власти в Дании, Польше, Германии, Италии, Финляндии, Нидерландах, Грузии, Эстонии, Австрии, Литве, Словакии, Ирландии, Норвегии, Турции, Чехии, Молдове и Латвии. В общем, как оказалось впоследствии после признания Россией ЛНР и ДНР, у России всего 6 друзей во всем мире: Куба, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Только эти государства признали независимость оккупированных территорий на востоке Украины. Также решение Путина о признании ЛНР и ДНР поддержали две непризнанные республики, созданные Россией — Абхазия и Южная Осетия.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CETwK0FBag8&ab_channel=intimeUkraine
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