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Кто стал новым послом Израиля в Украине и что о нем известно

Главный израильский дипломат прибыл в Украину 9 августа 2021 года

сегодня, 11:14
Автор:

Вечканова Елена

Сотрудничество между Украиной и Израилем крепнет на протяжении многих лет. Украинцы пристально наблюдают за тем, как складываются дипломатические отношения между странами, поэтому и смена посла Израиля в Украине не стала неожиданностью. В посольстве рассказали, кто же занял эту важную должность.

Кто стал новым послом Израиля в Украине и что о нем известно

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Фото: Weproject

В понедельник, 9 августа, в официальном статусе израильского посла Украину посетил Михаэль Бродский. Дипломата встретили украинские коллеги, вручив ему, согласно традиции гостеприимства, каравай на вышитом рушнике, а также подарили вышиванку.

Кто стал новым послом Израиля в Украине и что о нем известно - фото 2

Помимо прочего работники дипучреждения подчеркнули, что надеются исключительно на дальнейшее улучшение международных отношений с Израилем. Дипломаты считают, что Бродский будет всячески способствовать развитию двухстороннего сотрудничества.

Вместо справки. Михаэлю Бродскому исполнилось 49 лет. Новоиспеченный посол родился в г. Санкт-Петербург, Россия, в 1972 году. Через 18 лет, в 1990-м, семья Бродских переехала в Израиль. В этой стране Михаэль закончил университет (в Тель-Авиве). Является бакалавром политических наук, магистром дипломатии и нацбезопасности. Продвижение по дипломатической карьерной лестнице Михаэль Бродский начал в 2002 году.

Отметим, что в начале 2000-х он работал в израильском посольстве в Москве. Позже — занимался налаживал дипломатические связи с Израилем в Лондоне. Прежде чем получить назначение в Украину, три года отбыл израильским послом в Казахстане.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие документы могут понадобиться украинцам для пересечения израильской границы. Больше информации — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему не так давно в Израиле отказали Беларуси в оружейных поставках.


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Источник: https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/posts/4101595763221501
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