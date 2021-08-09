Кто стал новым послом Израиля в Украине и что о нем известно

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Вечканова Елена
Сотрудничество
между Украиной и Израилем крепнет на протяжении многих лет. Украинцы пристально
наблюдают за тем, как складываются дипломатические отношения между странами,
поэтому и смена посла Израиля в Украине не стала неожиданностью. В посольстве
рассказали, кто же занял эту важную должность.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Фото: Weproject
В понедельник, 9 августа, в официальном статусе израильского посла Украину посетил Михаэль Бродский. Дипломата встретили украинские коллеги, вручив ему, согласно традиции гостеприимства, каравай на вышитом рушнике, а также подарили вышиванку.
Помимо прочего работники
дипучреждения подчеркнули, что надеются исключительно на дальнейшее улучшение
международных отношений с Израилем. Дипломаты считают, что Бродский будет
всячески способствовать развитию двухстороннего сотрудничества.
Вместо справки. Михаэлю
Бродскому исполнилось 49 лет. Новоиспеченный посол родился в г. Санкт-Петербург,
Россия, в 1972 году. Через 18 лет, в 1990-м, семья Бродских переехала в
Израиль. В этой стране Михаэль закончил университет (в Тель-Авиве). Является бакалавром
политических наук, магистром дипломатии и нацбезопасности. Продвижение по
дипломатической карьерной лестнице Михаэль Бродский начал в 2002 году.
Отметим, что в
начале 2000-х он работал в израильском посольстве в Москве. Позже — занимался налаживал
дипломатические связи с Израилем в Лондоне. Прежде чем получить назначение в
Украину, три года отбыл израильским послом в Казахстане.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, какие документы могут понадобиться украинцам для пересечения израильской
границы. Больше информации — в нашем материале.
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