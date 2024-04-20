Кто следующий: Зеленский назвал страны, на которые нападет РФ

Если Украина не устоит, Россия нападет на страны Балтии и фактически начнет войну с НАТО, заявил Владимир Зеленский.

Зеленский убежден, что на Украине Россия не остановится. Фото из открытых источников

"Если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но допустим, что мы не выдержим, то в России не так много шагов куда идти дальше. Россияне придут в балтийские государства — хочет этого кто-то или не хочет. Говорят, что этого не будет. Все эти споры лишние. Россия точно придет, потому что ей нужно куда-то идти вперед", — заявил украинский президент.

Владимир Зеленский считает, что следующей жертвой РФ могут стать страны Балтии, потому что Владимир Путин на этот раз нападет на небольшие страны, которые не смогут оказать существенное сопротивление.

"Второй раз Путин такую ошибку не повторит, потому что проще с меньшей страной. Меньше защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, которая была в Советском союзе. И под такие критерии попадают балтийские страны. И он туда пойдет", — добавил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.