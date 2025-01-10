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Украина заявила о демонстративной озабоченности России: какой указ издал Путин

Георгий Тихий прокомментировал указ Путина по ликвидации катастрофы в Керченском проливе, где произошло загрязнение нефтью из-за аварии российских танкеров.

сегодня, 14:18
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Slava Kot

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что приказы российского диктатора Владимира Путина относительно попыток ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море указывают на демонстративную обеспокоенность России. По его словам, это подпадает под стандартную российскую практику игнорирования проблемы, а затем невозможно ее решить.

Украина заявила о демонстративной озабоченности России: какой указ издал Путин

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Георгий Тихий прокомментировал слова Путина об усилении борьбы с последствиями крушения в Керченском проливе. По его словам, утечка нефтепродуктов из поврежденных танкеров продолжалась в период с 15 по 31 декабря 2024 года, однако Россия не предпринимала никаких мер по ликвидации аварии.

"Только после того, как масштабы катастрофы стали слишком очевидными для сокрытия ее ужасающих экологических последствий, российское руководство начало демонстрировать свою якобы "озабоченность"", — заявил Тихий.

Спикер МИД указал, что авария танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошла из-за несоблюдения Россией правил безопасности судоходства, ведь Москва использует устаревшие суда для своего "теневого флота".

"Российская практика сначала игнорировать проблему, потом признавать свою неспособность решить ее, а в конце концов оставлять весь Черноморский регион наедине с последствиями, является еще одним доказательством ее международной безответственности", — сказал Тихий.

В итоге Георгий Тихий призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить ее незаконную деятельность, в том числе на оккупированных территориях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции МИД Украины на предстоящую встречу Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины разоблачили провокацию Лаврова и указали, кем он является на самом деле.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-rechnika-mzs-ukrayini-georgiya-tihogo-shchodo-demonstrativnih-zayav-putina-pro-posilennya-borotbi-z-naslidkami-katastrofi-v-kerchenskij-protoci
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