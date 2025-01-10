Украина заявила о демонстративной озабоченности России: какой указ издал Путин

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Slava Kot
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что приказы российского диктатора Владимира Путина относительно попыток ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море указывают на демонстративную обеспокоенность России. По его словам, это подпадает под стандартную российскую практику игнорирования проблемы, а затем невозможно ее решить.
Георгий Тихий. Фото: МИД Украины
Георгий Тихий прокомментировал слова Путина об усилении борьбы с последствиями крушения в Керченском проливе. По его словам, утечка нефтепродуктов из поврежденных танкеров продолжалась в период с 15 по 31 декабря 2024 года, однако Россия не предпринимала никаких мер по ликвидации аварии.
Спикер МИД указал, что авария танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошла из-за несоблюдения Россией правил безопасности судоходства, ведь Москва использует устаревшие суда для своего "теневого флота".
В итоге Георгий Тихий призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить ее незаконную деятельность, в том числе на оккупированных территориях Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции МИД Украины на предстоящую встречу Трампа и Путина.
Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины разоблачили провокацию Лаврова и указали, кем он является на самом деле.
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