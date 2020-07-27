"Крым их": конкурента Лукашенко едва не довели до слез известным вопросом

Ключевой кандидат от оппозиции в Беларуси на президентских выборах Светлана Тихановская вознегодовала, когда во время интервью на радиостанции "Еврорадио" ее спросили, чей Крым. Об этом передает издание "Громадское", приведя ее слова.

Так, белорусская опозиционерка ответила не сразу, предварительно помолчав и глубоко вздохнув. Как Тихановская отметила, данный вопрос является для нее болезненным.

"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая выступает против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше", - резюмировала Тихановская.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич выступила в поддержку трех женщин-оппозиционерок, которые противостоят действующему диктаторскому режиму, установленному за 26 лет правления Александра Лукашенко.

"Лукашенко думал, что это молчаливое общество можно обмануть, рассказывать ему сказки, запугать. Ничего подобного. Выросло новое поколение, люди средних поколений пробудились, это не те люди, которые были 26 лет назад, когда Лукашенко начал править. У этих людей есть голос, их понимание вещей. Они знают цену всему, что происходит. Мы должны показать это на выборах", - отметила Алексиевич.



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