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Крупнейший бизнес-проект в Европе – это об Украине

После освобождения всей территории Украины Всемирный банк может удвоить сумму убытков от войны

26 апреля 2023, 21:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сегодня, 26 апреля, находится с визитом в Италии. После конференции, посвященной восстановлению Украины в Риме, он проинформировал, что экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновлять работу с Киевом, пишут "Комментарии".

Крупнейший бизнес-проект в Европе – это об Украине

Восстановление Украины станет крупнейшим бизнес-проектом со времен Второй мировой


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“К сожалению, Россия нанесла колоссальные разрушения. По оценкам Всемирного банка, только на контролируемой сегодня территории Украины наши убытки составляют более 400 млрд евро. Это большая сумма. Я уверен, что после освобождения всей территории Украины эта сумма будет удвоена”, — заявил он.

Шмигаль обратил внимание, что в Украине знают, как будут восстанавливать государство.

“Видим отрасли, территории. Приглашаем итальянские компании, присутствующие на конференции, а также другой итальянский бизнес присоединиться к проектам обновления. Убежден, что возобновление Украины станет крупнейшим бизнес-проектом на европейском континенте со времен Второй мировой", — отметил премьер-министр Украины.

По словам Шмыгаля, в Риме он уже обсудил с руководством Италии актуальные направления сотрудничества, в частности в финансовой, оборонной и санкционной сферах, реализацию Формулы мира Президента Владимира Зеленского и планы восстановления нашего государства, а также поддержку Италией европейской интеграции, а в будущем – и вступление Украины в НАТО.

"В ходе визита украинской делегации между Украиной и Италией будет подписан целый ряд меморандумов и соглашений, которые усилят наши отношения и сотрудничество", – добавил он.

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