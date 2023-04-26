Крупнейший бизнес-проект в Европе – это об Украине

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Моесеенко Валентина
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сегодня, 26 апреля, находится с визитом в Италии. После конференции, посвященной восстановлению Украины в Риме, он проинформировал, что экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновлять работу с Киевом, пишут "Комментарии".
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Шмигаль обратил внимание, что в Украине знают, как будут восстанавливать государство.
По словам Шмыгаля, в Риме он уже обсудил с руководством Италии актуальные направления сотрудничества, в частности в финансовой, оборонной и санкционной сферах, реализацию Формулы мира Президента Владимира Зеленского и планы восстановления нашего государства, а также поддержку Италией европейской интеграции, а в будущем – и вступление Украины в НАТО.
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