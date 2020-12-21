Кризис дипломатии или победа Путина: эксперты о закрытии консульств США в РФ

США решили закрыть два последних действующих консульства на территории РФ. Подобные действия американского правительства являются ответом на ограничения, введенные российскими властями еще в 2017 году. Тогда было уменьшено количество американских дипломатов, которые могли работать в России. К чему могут привести подобные действия и о том, как будут выстраиваться отношения между этими странами при президентстве Байдена с читателями "Комментариев" поделились мнениями украинские эксперты.

"Возможности Вашингтона в РФ будут сужены"

Доктор политических наук Игорь Пиляев полагает, что решение администрации Трампа закрыть насовсем генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге продиктовано двумя главными мотивами.

"С одной стороны, в условиях беспрецедентного в современной истории клинча республиканцев с демократами насчёт честности недавних президентских выборов и законности их результатов, важно продемонстрировать американскому обществу и истеблишменту, что Трамп придерживается жесткой позиции в отношении путинской России, — поясняет эксперт. – С другой стороны, Трамп демонстрирует свой традиционный, вполне симпатичный Путину, консервативно-националистический подход: его не слишком волнуют внутренние дела, внутриполитическая ситуация, состояние общества и прав человека в российских регионах".

Это подход, отмечет Игорь Пиляев, прямо противоположный активному неолиберальному глобализму и гуманитарному интервенционизму Байдена и идущей с ним команды демократов новой президентской администрации.

"Фактически, в рамках "оптимизации" работы дипмиссии США в РФ Трамп и госсекретарь Майк Помпео сняли американское дипломатическое присутствие на российском Дальнем Востоке ‒ регионе, имеющем общую морскую границу с США, зоне традиционно особых американских стратегических и деловых интересов. Там, например, в годы Гражданской войны в 1918-1920 гг. находился американский экспедиционный корпус. И дело здесь далеко не только в выдаче виз, — уверен эксперт. — Ведь генконсульства традиционно выполняют широкий спектр функций, присущих посольствам: содействуют налаживанию экономического, научно-технического, образовательно-культурного, гуманитарного, правового сотрудничества".

Происходящее, по мнению Игоря Пиляева, означает существенное сужение возможностей Вашингтона мониторить общественно-политическую ситуацию в российских регионах, лоббировать интересы американских компаний перед региональными и местными властями, оказывать влияние на деятельность в регионе организаций гражданского общества и т. п.

"Путину от такого решения только комфортнее"

"То же касается регионов Урала и Сибири, — продолжает эксперт. — С учетом закрытия в 2018 г. генконсульства США в Санкт-Петербурге (а там более столетия находилось американское посольство в Российской империи), теперь Путин и Лавров получают очень удобную для авторитарных режимов коммуникацию с американскими дипломатами исключительно через центр ‒ посольство США в Москве".

При этом, напоминает Игорь Пиляев, Россия сохраняет свои действующие генконсульства в Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас).

"Напомню, что именно Техас рассматривается сегодня как едва ли не главный центр оспаривания легитимности президентства Байдена, где влияние республиканцев и, соответственно, оппозиция демократам особенно сильны. Таким образом, решение по генконсульствам в нынешней ситуации ‒ это, скорее, та ситуация, когда российскую щуку как бы в наказание бросили в реку: Путину от такого решения будет только комфортнее. Думаю, при президенте Байдене Белый дом предпримет усилия для возвращения и наращивания своего дипломатического присутствия в регионах России", — прогнозирует эксперт.

"Диалог между Россией и США будет продолжаться"

По мнению политического эксперта Евгения Магды, закрытие американских консульств в России означает следующее: "Во-первых, гражданам РФ будет сложнее получать американские визы. Во-вторых, США демонстрируют, что для защиты интересов сограждан им достаточно посольства в Москве".

Плюс, отмечает Евгений Магда, Штаты напоминают о российских дипломатах, занимавшихся в США шпионажем под дипломатическим прикрытием.

"Я бы не стал увязывать эти шаги с тональностью диалога между РФ и США. Он будет продолжаться, — считает эксперт, — ведь важных тем для двух государств немало, а РФ умело играет ядерными мускулами".

Евгения Магда полагает, что Байден и Путин вернутся к практике встреч на нейтральной территории.

осле проведения всех необходимых процедур, единственной структурой, которая будет официально представлять Америку на территории России, останется посольство в Москве . Известно, что 10 американских дипломатов, которые потеряют место работы после закрытия посольств, переведут в столичный департамент. 33 местных сотрудников структур будут уволены безвозвратно. Как сообщал портал "Комментарии", п





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